Nouvelle réunion du Conseil national de la refondation au plus tard en décembre

Emmanuel Macron a invité les participants au Conseil national de la refondation (CNR), lancé jeudi à Marcoussis (Essonne), à se réunir de nouveau au plus tard en décembre, selon plusieurs participants.

"Le président a proposé que nous nous retrouvions dans la configuration d'aujourd'hui au mois de décembre", a déclaré le vice-président de l'Association des maires de France (AMF), Guy Geoffroy, devant la presse.

François Bayrou, Haut commissaire au plan chargé de piloter les travaux du CNR, a ensuite rapporté que la prochaine réunion du CNR en plénière, en présence du président de la République et de la Première ministre Elisabeth Borne, aurait lieu "d'ici décembre".

"Le président de la République a dit +au plus tard au mois de décembre+" et "plus tôt s'il le fallait", a précisé devant la presse M. Bayrou.

Le président du MoDem, allié de la majorité, a estimé en outre que "toutes les prudences, craintes, avertissements qui s'étaient exprimées" à l'égard du CNR, boycotté à son lancement par les oppositions et plusieurs syndicats, "ont été démenties par la réalité de la journée".

Le fait que la réunion se soit déroulée à huis-clos, "a joué un rôle" car "personne ne s'est enfermé dans ses déclarations habituelles", s'est réjoui le maire de Pau.

Mais "ce qui a joué le plus grand rôle, c'est la certitude que personne ne serait utilisé" ou "instrumentalisé", a-t-il souligné. "Il était clair que tous ceux qui étaient là seraient respectés dans leurs convictions, dans leurs engagements, et qu'ils n'étaient pas là pour servir un intérêt, quel qu'il soit, d'opinion ou partisan", a-t-il dit.

De l'extrême droite à l'extrême gauche, les oppositions voient avant tout dans le CNR un moyen pour le président de contourner le Parlement, où son camp n'a plus de majorité absolue, pour reprendre la main dans le débat public.

Noam Leandri, président du collectif Alerte qui rassemble les grandes associations françaises de lutte contre la pauvreté et l'exclusion et président de l'Observatoire des inégalités, a lui affirmé à l'AFP qu'il y aurait "CNR thématique national sur les inégalités et la pauvreté pour parvenir à des propositions", précisant que ce thème était "absent initialement".