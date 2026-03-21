 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nouvelle réunion au sommet à l’OM
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 22:14

Nouvelle réunion au sommet à l’OM

Nouvelle réunion au sommet à l’OM

La fin de la défiance ? Selon RMC Sport, les dirigeants de l’Olympique de Marseille et les groupes de supporters se sont de nouveau rencontrés ce samedi à la Commanderie , avant le match face à Lille ce dimanche. La réunion qui devait initialement se tenir la semaine passée avait finalement été décalée, et plusieurs sujets ont été abordés par les différents acteurs, comme les échecs de la saison et le cas Leonardo Balerdi.

L’union sacrée décrétée

Alors que les virages avaient opté pour une grève des encouragements lors de la réception d’Auxerre le 13 mars dernier, après une première grève face à Strasbourg, l’ambiance au Vélodrome devrait être bien différente face à Lille . Le club, représenté par Medhi Benatia, Alban Juster, Habib Beye et Benjamin Arnaud, a donc échangé longuement avec les leaders des groupes de supporters. Les quatre hommes, en particulier Beye, ont insisté sur l’importance des encouragements des tribunes pour réussir à aller chercher la qualification en Ligue des champions.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Juve bute sur Sassuolo et perd du terrain
    La Juve bute sur Sassuolo et perd du terrain
    information fournie par So Foot 21.03.2026 23:07 

    Juventus 1-1 Sassuolo Buts : Yıldız (14 e ) pour les Bianconeri // Pinamonti (52 e ) pour les Neroverdi La Ligue des champions, ça se mérite. Engagée dans une lutte sans merci pour une qualification en C1 en vue de la saison prochaine, la Juventus a réalisé une ... Lire la suite

  • Le PSG punit Nice et récupère le fauteuil de leader
    Le PSG punit Nice et récupère le fauteuil de leader
    information fournie par So Foot 21.03.2026 22:59 

    Dans un duel déséquilibré entre le Paris Saint-Germain, 2e et Nice, 15e, les Parisiens sont finalement sortis vainqueurs de la rencontre (0-4) après un match où les détails ont joué en leur faveur. Une réussite aussi bien sportive que comptable avant la trêve internationale ... Lire la suite

  • Le record incroyable du Liverpool d’Arne Slot
    Le record incroyable du Liverpool d’Arne Slot
    information fournie par So Foot 21.03.2026 22:59 

    Voilà un nouveau record de prestige pour Arne Slot chez les Reds . Le manager néerlandais a de l’ego et ne voulait certainement pas se faire voler la vedette par Liam Rosenior. Alors que le coach de Chelsea – récemment auréolé du prestigieux titre de « manager ... Lire la suite

  • Saint-Étienne coule Annecy
    Saint-Étienne coule Annecy
    information fournie par So Foot 21.03.2026 22:16 

    Saint-Étienne 4-0 Annecy Buts : Pedro (18 e ), Cardona (23 e ), Stassin (33 e ), Davitashvili (63 e ) pour les Verts Du tac au tac. Après le large succès de Troyes ce samedi après-midi, Saint-Étienne se devait d’imiter le leader du championnat afin de rester à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank