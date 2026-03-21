Nouvelle réunion au sommet à l’OM

La fin de la défiance ? Selon RMC Sport, les dirigeants de l’Olympique de Marseille et les groupes de supporters se sont de nouveau rencontrés ce samedi à la Commanderie , avant le match face à Lille ce dimanche. La réunion qui devait initialement se tenir la semaine passée avait finalement été décalée, et plusieurs sujets ont été abordés par les différents acteurs, comme les échecs de la saison et le cas Leonardo Balerdi.

L’union sacrée décrétée

Alors que les virages avaient opté pour une grève des encouragements lors de la réception d’Auxerre le 13 mars dernier, après une première grève face à Strasbourg, l’ambiance au Vélodrome devrait être bien différente face à Lille . Le club, représenté par Medhi Benatia, Alban Juster, Habib Beye et Benjamin Arnaud, a donc échangé longuement avec les leaders des groupes de supporters. Les quatre hommes, en particulier Beye, ont insisté sur l’importance des encouragements des tribunes pour réussir à aller chercher la qualification en Ligue des champions.…

LB pour SOFOOT.com