Nouvelle règle du hors-jeu : pourquoi c’est nul

C’est la nouvelle Wengerade en date : pour qu’un joueur soit signalé hors jeu, il faudra désormais que l’intégralité de son corps dépasse le dernier poil de derche du dernier défenseur. Si la règle, qui va entrer en phase de test, en vient à se généraliser à toutes les compétitions, voici ce que ça va donner sur le terrain. Spoiler : c'est nul.

On croyait ses rares apparitions réservées à ces quelques équipes de district de campagne hermétiques aux évolutions du jeu. On le disait obsolète, victime de la défense à plat généralisée et du confort qu’elle offre dans les phases de relance. « Disparu à jamais pour le haut niveau » , pensait-on. Quelle erreur, le bon vieux libéro à l’ancienne, évoluant dix mètres derrière sa défense, numéro 5 derrière et embonpoint devant, est peut-être plus moderne que jamais ! Nul doute en tout cas qu’il fera un retour en grande pompe si la « loi Wenger » vient à être adoptée à grande échelle. C’est le média brésilien DirecTVSports qui a sorti l’info : la FIFA songerait à tester une nouvelle loi sur le hors-jeu. Sortie de la tête de l’Alsacien, cette règle exigerait que l’ensemble du corps de l’attaquant doive se trouver devant le défenseur pour qu’il soit considéré en position illicite. Une phase de test devrait être prochainement instaurée dans les catégories de jeunes en Suède, et il est possible que le processus s’étende aux Pays-Bas et à l’Italie. En espérant que l’on en reste là. Après avoir proposé de jouer les touches au pied, l’historique manager des Gunners nous pond une nouvelle nullardise de son chapeau.

La ligne est franchie ?

Officiellement, cette modification servirait à mettre fin aux interminables protocoles de « VAR checking » qui débouchent bien souvent sur de frustrantes annulations de but, décidées au millimètre. Outre le fait qu’on ne fait là que déplacer le problème (on va désormais se bagarrer pour savoir si un bout du talon d’Achille de l’attaquant totalement off side en temps normal n’est pas resté à la traîne, lui permettant ainsi de valider sa réalisation), elle va rendre la position de hors-jeu absolument impossible à juger pour les arbitres de touche. Autant il est possible de constater instinctivement quand le buste ou les pieds d’un buteur franchissent une ligne imaginaire, autant certifier « qu’absolument toutes les parties du corps de l’attaquant dépassent le dernier défenseur » avant de lever le drapeau n’est pas à la p

Par Yvon Lamouroux pour SOFOOT.com