NOUVELLE POUSSÉE RECORD DU CORONAVIRUS EN RUSSIE MOSCOU (Reuters) - Avec 1.786 cas confirmés supplémentaires, la Russie a connu au cours des 24 dernières heures la plus forte poussée à ce jour de l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi le Centre national de gestion de la crise sanitaire. Le pays compte désormais 11.917 cas de contamination au SARS-CoV-2. Le précédent bilan quotidien, jeudi, marquait déjà un record dans la propagation du virus. Le nombre de décès est passé vendredi à 94 morts, 18 de plus que la veille. Moscou, épicentre de l'épidémie en Russie, et de nombreuses autres régions du pays en sont à leur deuxième semaine de confinement partiel. Fin mars encore, des officiels russes assuraient que la situation était sous contrôle mais le discours a changé alors que l'épidémie s'étendait hors de la capitale. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, en première ligne dans le combat contre le virus, a donné l'alerte dès le 24 mars, doutant de la véracité des bilans officiels et estimant lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine que la situation était bien pire. Au lendemain de cette rencontre, le président russe a décidé de reporter le référendum constitutionnel qui était prévu le 22 avril. (Gleb Stolyarov; version française Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

