Nouvelle polémique en vue pour les Argentins ?
La politique n’est jamais bien loin. Après avoir triomphé de l’Angleterre en demi-finale du Mondial (1-2), les joueurs argentins ont déployé une banderole sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta où l’on pouvait lire : « Les Malouines sont argentines » , slogan très souvent repris dans la culture argentine.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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