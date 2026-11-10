Nouvelle journée de mobilisation dans l'éducation, marquée par l'agression d'une élue

Manifestation à Paris le 10 novembre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )

Les organisations de jeunesse et les enseignants ont de nouveau manifesté mardi lors d'une journée marquée par l'agression d'une élue, visée par un jet de bouteille d'essence devant un lycée francilien, suscitant l'indignation jusqu'au sommet de l’État.

"La violence n'a pas sa place en démocratie", a déclaré Emmanuel Macron sur X, après l'agression d'une adjointe au maire de Chelles (Seine-et-Marne) qui tentait de favoriser la reprise des cours au lycée Gaston-Bachelard. Elle a reçu sur le torse une bouteille d'essence fermée et pleine.

Les faits "relèvent de la brutalité et de l’intimidation et doivent être punis avec la plus grande fermeté", a ajouté le président.

La victime, Angela Pascoa Dos Santos, a porté plainte et une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte.

A l'issue d'une réunion avec le personnel de l'établissement, le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray a lancé un "appel à la responsabilité collective", appelant les parents à échanger avec leurs enfants pour distinguer les revendications lycéennes des violences commises.

"Il y a des comportements criminels contre l'institution scolaire, contre les personnels, contre éventuellement les élus", a-t-il dénoncé, évoquant des "faits d'extrême violence".

L'Union syndicale lycéenne (USL) a "fermement condamné" ces violences, jugeant que ces tensions "traduisent l'absence de réponse de l'exécutif, dont les conséquences retombent sur les personnels de l'Éducation", alors que les manifestations ont repris en France.

À Paris, quelques milliers de personnes (10.000 selon Interfac IDF, qui se présente comme l'assemblée générale des étudiants des facultés franciliennes, 5.900 selon la préfecture de police) ont défilé dans le calme et une ambiance bon enfant, reliant Panthéon à la Place d'Italie.

"A bas l’État, les flics et les fachos", a entonné la foule, en faisant une chenille géante.

"Comment on peut supporter ça ?"

Des manifestants à Marseille le 10 novembre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

Quarante-neuf lycées, soit 1,3 % des 3.700 que compte la France, étaient bloqués mardi à 9H30, selon le ministère de l'Éducation, qui précise qu'aucune perturbation n'était relevée dans trois quarts des départements.

Par ailleurs, 1,6 % des enseignants étaient en grève, essentiellement dans le second degré, selon cette même source.

Dans l'enseignement supérieur en revanche, 25% des établissements ont été perturbés selon le ministère.

À Toulouse, 3.500 personnes, dont de nombreux jeunes, ont manifesté dans le centre, selon la préfecture. Des lycéens venus de trois établissements ont pris place en deuxième position du cortège qui chante "Emmenez-moi" de Charles Aznavour, en alternance avec des slogans hostiles aux forces de l’ordre.

Interrogé par l’AFP, Laurent Besson Imbert, un accompagnant d'élève en situation de handicap au lycée Berthelot, a dénoncé l’absence d’augmentation "en 25 ans". "Comment on peut supporter ça ?", a-t-il fustigé, soulignant que "des travailleurs de l’Éducation nationale sont sous le seuil de pauvreté".

A Rennes, un cortège très jeune a déambulé dans le calme pendant deux heures. A 300 mètres de l’arrivée, alors que les forces de l’ordre bloquaient l’avancée des manifestants, un concert du chanteur Ali, figure locale, s’est improvisé, suivi de danses et rondes bretonnes intergénérationnelles.

"La mobilisation lycéenne me rappelle plein de souvenirs de mon lycée, où les toilettes étaient par exemple catastrophiques", a raconté à l’AFP Keia Galisson, 19 ans, étudiante en L1 d’Info-Com à Rennes 2.

Rendez-vous samedi

Manifestation à Lyon le 10 novembre 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

L'ambiance était plus tendue à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : un incendie volontaire, selon la région, a partiellement ravagé l'intérieur du lycée Émile-Zola, régulièrement bloqué depuis le début du mouvement lycéen, qui est resté fermé toute la journée, a indiqué à l'AFP le rectorat.

"40 salles de classe sont impactées, les couloirs calcinés, le système de sécurité incendie hors d'usage et les équipements électriques carbonisés", a détaillé la région.

Une enquête a été ouverte des chefs de "dégradation par moyen dangereux et mise en danger de la vie d’autrui", a précisé le parquet.

Aucun lien n'a toutefois été établi à ce stade avec le mouvement de contestation sociale.

Manifestation à Marseille le 10 novembre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

L'intersyndicale de la jeunesse réunissant l'Union étudiante, l'Union syndicale lycéenne, l'Unef, la Fage veut poursuivre son mouvement de contestation en appelant à manifester samedi avant de rejoindre la journée de mobilisation nationale le 17 novembre, lancée à l'origine par une intersyndicale de la Fonction publique rejointe lundi par un appel de la CGT à "l'ensemble des salariés, des retraités et des jeunes".

Lundi, la grande majorité des organisations de jeunesse ainsi que l'intersyndicale de l'éducation avaient claqué la porte de la première réunion du comité de réforme de Parcoursup, pour dénoncer la présence de représentants de l'extrême droite et du patronat et fustiger l'absence de nouvelles réponses du gouvernement.

Le gouvernement a annoncé il y a quinze jours une transformation progressive de Parcoursup dès 2027, avant son remplacement complet en 2028. Il a également promis des investissements supplémentaires pour le bâti scolaire et des moyens nouveaux pour les établissements les plus en difficulté.