Nouvelle hausse en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris s'apprêtait à ouvrir en hausse mercredi avant la première estimation des prix de la consommation pour janvier en zone euro, restant concentrée sur des résultats d'entreprises très nombreux en Europe et aux Etats-Unis.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 prenait 0,20% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. L'indice avait poursuivi son rebond mardi grimpant de 1,43%.

Après un mois de janvier turbulent, les marchés européens ont rebondi depuis le début de la semaine aidés par des propos de plusieurs membres de la banque centrale américaine susceptibles de les rassurer sur les hausses de taux à venir, et des achats à bon compte. Wall Street a conclu trois séances consécutives de rebond.

"Cette tendance positive devrait se poursuivre à l'ouverture des marchés européens qui vont surveiller les chiffres de l'inflation de janvier en zone euro", indique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

"Alors que la Banque centrale européenne doit se réunir demain, la pression monte sur sa présidente Christine Lagarde pour ajuster l'hypothèse de base des banques centrales selon lesquelles les niveaux actuels d'inflation sont transitoires", ajoute-t-il.

Face à l'inflation, les banques centrales ont commencé à réduire leur soutien monétaire qui a favorisé la reprise par ses taux bas et sa politique de rachats d'actifs. Un emballement des taux cette année serait un scénario cauchemardesque pour les investisseurs.

Côté statistiques, les investisseurs attendent le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour janvier (Enquête ADP) alors que de nombreux postes restent vacants aux Etats-Unis.

La France commence pour sa part à lever des restrictions liées au Covid après d'autres pays européens comme l'Angleterre et le Danemark.

Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis (stades, établissements culturels...) sont abandonnées et le télétravail n'est plus imposé, mais seulement recommandé.

Valeurs à suivre

Stellantis : le constructeur automobile a présenté mardi un plan prévoyant 1.300 départs volontaires par an en France en 2022 et 2023, selon plusieurs sources syndicales.

TotalEnergies et Veolia : les groupes ont annoncé mercredi la signature d'un accord visant à mieux valoriser le biogaz issu des sites de traitement de déchets et d'eaux usées exploités par Veolia dans une quinzaine de pays.

pan/jbo/spi