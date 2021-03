Nouvelle hausse des rendements obligataires en soutien du dollar

Semaine du 15 au 21 Mars 2021

A l'issue de la réunion de la Réserve Fédérale, Jerome Powell a laissé entendre que la banque centrale américaine garderait ses taux inchangés jusqu'en 2024. Pourtant, l'inflation est attendue cette année autour des 2.4%. Il prévoit par ailleurs une croissance de l'économie de +6.5% en 2021. Ses commentaires ont poussé le rendement de l'emprunt d'Etat à 10 ans à +1.72%, son plus haut niveau depuis 14 mois. A l'opposé, le rendement du Bund allemand de même maturité n'a quasiment pas varié sur la semaine à -0.29% (seulement un point de base supplémentaire), élargissant ainsi l'écart avec le T-note américain.

Les Actions perdent du terrain après le Rally de la semaine dernière

Le Dow Jones a finalement lâché 150 points (-0.46%) après avoir touché un plus haut historique mercredi à 33'015.37. Le S&P 500 a corrigé de -0.77% tandis que le NASDAQ reculait de -0.79%. Pour une fois, les petites valeurs ont sous-performé les grandes capitalisations (Russell 2000 en baisse prononcée de -2.77%).

Très peu de secteurs - services de communication (+0.53%), santé (+0.37%) et biens de consommation discrétionnaire (+0.23%) - ont fini la semaine en territoire positif. L'énergie a clairement été le grand perdant (-7.66%), emboîtant le pas aux prix du pétrole (WTI en chute de -6.39%) qui on souffert de la remontée des stocks la semaine dernière (+2.396 millions de barils). Les valeurs financières (-1.68%) et la tech (-1.35%) ont également pesé sur les indices larges, même si Facebook a rebondi de +8%.

Globalement, les marchés actions européens ont plutôt fait du surplace (MSCI EMU : +0.04%), proches des niveaux records atteints ces derniers temps, en dépit d'une troisième vague d'infections au COVID-19 et du cafouillage de la campagne de vaccination sur le continent. Les marchés asiatiques ont fourni des résultats contrastés. Le Nikkei 225 a progressé de +0.25%, bien que la Banque du Japon ait annoncé son intention d'élargir la fourchette des rendements obligataires. En revanche, le Shanghai Composite a rétrogradé de -1.40%. Il s'agit de sa troisième semaine de baisse d'affilée.

Les Marchés de Crédit toujours aussi faibles

Les obligations d'entreprise ont continué à pâtir de la hausse des taux d'intérêt à long terme. Les titres de notation "investissement" ont ainsi vu leur prix s'éroder de -0.07% en Europe et de -0.24% outre-Atlantique. Les obligations à haut rendement ont suivi la même direction avec une baisse de -0.06% en Europe et de -0.46% aux Etats-Unis, alors que la dette émergente reculait légèrement (-0.04% en devises locales).

Enfin, l'or remontait de +1.05% à $1'745.23 l'once, bien que le dollar se soit un peu raffermi face à l'euro (+0.28%), aidé en cela par la hausse des taux. Le bitcoin en dollar repassait sous les $57'500 en fin de semaine.

Nouvelle hausse des rendements obligataires en soutien du dollar

