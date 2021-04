Nouvelle fusillade aux Etats-Unis: huit morts à Indianapolis

Des policiers devant un centre de tri postal FedEx, théâtre d'une fusillade, à Indianapolis, à 16 avril 2021 ( AFP / Jeff Dean )

L'Amérique était meurtrie vendredi par une énième fusillade à nombreuses victimes: au moins huit personnes ont perdu la vie lorsqu'un tireur a fait irruption dans un centre de tri postal d'Indianapolis, où il a ouvert le feu tard dans la nuit jeudi.

"Ce matin, c'est le chagrin qui nous habite", a déploré le maire d'Indianapolis, capitale de l'Indiana, Joe Hogsett. "Le chagrin pour les familles des personnes tuées, le chagrin pour les employés qui ont perdu leurs collègues, et le chagrin pour les nombreux Américains qui s'efforcent de comprendre comment des tragédies comme celle-ci continuent à se produire, encore et toujours".

L'attaque, dans un entrepôt Fedex proche de l'aéroport de cette ville du Midwest, n'a duré qu'une poignée de minutes.

Vers 23H00 locales jeudi (03H00 GMT vendredi), le tireur présumé est sorti de sa voiture avec un fusil d'assaut et "a commencé à tirer au hasard, d'abord sur le parking", puis dans l'entrepôt, "avant de se donner la mort", a indiqué Craig McCartt, un responsable de la police d'Indianapolis, lors d'un point de presse.

Huit personnes ont été retrouvées mortes et cinq autres ont été hospitalisées.

La police fédérale, le FBI, a estimé qu'il était "prématuré de spéculer" sur les mobiles du tireur et FedEx n'a pas encore indiqué s'il était un employé du groupe.

"Nous sommes profondément choqués et attristés par la mort de membres de notre équipe lors de la fusillade tragique survenue dans nos locaux à Indianapolis", a affirmé la société spécialisée dans le transport de fret, gros employeur de la ville, dans un communiqué.

- Fléau récurrent -

Un homme travaillant sur le site a raconté à la télévision locale WISH-TV avoir vu une personne tirer à l'arme semi-automatique et entendu plus de dix tirs qu'il a d'abord pris pour des bruits provenant d'un moteur.

Au moins huit personnes sont mortes dans une fusillade à Indianapolis, selon la police ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

"J'ai vu un homme avec une sorte de pistolet-mitrailleur, une arme automatique, et il tirait en plein air", a dit Jeremiah Miller. "Je me suis baissé immédiatement, j'avais peur".

La violence par arme à feu "meurtrit" l'âme de la nation américaine, a déploré Joe Biden dans un communiqué, ordonnant la mise en berne des drapeaux dans les bâtiments publics fédéraux. "Beaucoup trop d'Américains meurent chaque jour de la violence par arme à feu", a regretté le président démocrate.

La fusillade, dans cette ville connue pour son circuit automobile, fait suite à une série de drames similaires ces dernières semaines, à Atlanta, Boulder, Los Angeles...

Carte de localisation d'Indianapolis aux Etats-Unis ( AFP / )

Fléau récurrent aux Etats-Unis, les fusillades relancent régulièrement le débat sur la prolifération des armes à feu dans le pays, sans beaucoup d'avancées concrètes.

"La violence par arme à feu dans ce pays est une épidémie, c'est une honte internationale", avait fustigé le président Joe Biden début avril en dévoilant des mesures ciblées pour encadrer l'accès aux armes à feu aux Etats-Unis.

Des mesures d'une portée réduite en raison de la difficulté à faire adopter au Congrès des mesures plus audacieuses, au regard de la très courte majorité parlementaire démocrate.

De nombreux Américains restent très attachés à leurs armes et se sont même précipités pour en acheter davantage depuis le début de la pandémie, et encore plus lors des grandes manifestations antiracistes du printemps 2020 et des tensions électorales de l'automne.

Depuis le 1er janvier, plus de 12.000 personnes ont déjà été tuées par une arme à feu selon le site Gun Violence Archive.

