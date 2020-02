Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle finale à Rotterdam pour Monfils Reuters • 15/02/2020 à 22:09









Nouvelle finale à Rotterdam pour Monfils par Matthieu Cointe (iDalgo) Comme l'année dernière, Gaël Monfils est en finale de l'ATP Rotterdam. Le Français a bénéficié d'un tableau plus abordable qu'en 2019 mais a su rester sérieux pour prendre la mesure de ses adversaires. Ce samedi, il a éliminé Filip Krajinovic en demi-finale (6-4, 7-6[5]) en 1h47 de jeu, sans être inquiété. Le Parisien de 33 ans n'a concédé qu'une seule balle de break et a réalisé 14 aces au cours de la partie. « La Monf' » n'a encore lâché aucun set dans ce tournoi. Il affrontera Felix Auger-Aliassime pour défendre son titre. Le jeune canadien a battu Pablo Carreno-Busta, 7-6(2), 6-4, plus tôt dans la journée et a quant à lui perdu une seule manche dans la compétition. Rendez-vous dimanche à partir de 15h30 pour la finale de l'ATP Rotterdam.

