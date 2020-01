Nouvelle défection pour LREM avec le départ de la députée du Gard Annie Chapelier

L'élue a expliqué ne plus se retrouver dans "aucune des valeurs qui ont été à l'origine de (s)on engagement".

La députée du Gard Annie Chapelier ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

"Je choisis de quitter La République en Marche, parti dans lequel ne se retrouve plus aucune des valeurs qui ont été à l'origine de mon engagement". C'est en ses termes que la députée du Gard Annie Chapelier a annoncé, lundi 20 janvier, son départ du parti présidentiel. C'est la deuxième défection annoncée en moins d'une semaine .

Si l'élue, membre de la commission des Affaires étrangères, assure que son engagement auprès d'Emmanuel Macron "reste total", elle dénonce dans un communiqué " un mouvement hors sol, indifférent aux territoires et clivant les députés en deux groupes : d'un côté des apparatchiks, petits chefs plus ou moins autoproclamés et, de l'autre, une masse, insignifiante à leurs yeux à qui on demande une allégeance et une obéissance aveugles".

Mme Chapelier, qui revendique l'engagement "d'une citoyenne en politique", a expliqué à l'AFP qu'il s'agissait d'une décision "mûrement réfléchie", prise à l'occasion d'un bilan de mi-mandat. Elle a récusé tout enjeu local, lié notamment aux élections municipales , dans sa décision. L e mouvement devait fonctionner différemment "avec l'intelligence collective, la participation citoyenne", mais le parti ressemble à "n'importe quel autre" , a-t-elle déploré. "On a mis à la mode des mots comme 'disruptif' et 'bienveillance'. Où sont passés tous ces termes ?", se demande l'élue.

La députée, infirmière anesthésiste de profession, reste néanmoins apparentée au groupe LREM à l'Assemblée, qui compte aujourd'hui 302 membres selon le site de l'Assemblée nationale. Le groupe majoritaire a enregistré depuis le début de la législature en 2017 une dizaine de départs secs, et quelques passages de membres à part entière à apparentés .