Nouvelle défaite pour Le Havre, Nice enchaîne, Monaco sort du Top 4
Des surprises. Après les défaites de Rennes et Lyon plus tôt ce dimanche, c’est au tour de Monaco de se prendre les pieds dans le tapis (1-1). Apathiques, les protégés de Filipe Luís ont tout de même réussi à ouvrir le score en fin de première période sur une bévue de la défense mancelle. Bien positionné, Mamadou Coulibaly a bénéficié du parpaing envoyé par Harold Voyer à son gardien pour lui subtiliser le ballon et marquer dans le but vide (0-1, 40 e ) . Mais les Monégasques ont oublié de revenir des vestiaires. Valeureux, les protégés de Patrick Videira sont parvenus à revenir au score grâce à Erwan Colas en toute fin de match (1-1, 90 e ) . Un point précieux pour Le Mans qui se sort ainsi de la zone de relégation. Tout comme Monaco qui sort de son côté du Top 4.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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