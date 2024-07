Nouvelle campagne de la sécurité routière avant le chassé-croisé de l'été

Une autoroute près de Bordeaux, un week-end de chassé-croisé, le 13 juillet 2024 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

"La route nous rend plus libres, à nous de la rendre plus sûre": avant le traditionnel chassé-croisé des vacanciers de juillet et d'août, la Sécurité routière lance ce jeudi une nouvelle campagne de sensibilisation estivale, période où la mortalité routière est plus importante.

"C'est toujours une période forcément sensible parce qu'il y a beaucoup de circulation, parfois beaucoup de bouchons et parfois malheureusement aussi beaucoup d'impatience", déclare à l'AFP la déléguée interministérielle à la Sécurité routière, Florence Guillaume, rappelant que ces deux mois concentrent "un cinquième de la mortalité annuelle".

A la veille d'un week-end très chargé, Mme Guillaume invite les automobilistes à "faire des pauses" pendant le trajet, "prendre le temps d'aller en vacances" et anticiper son retour" en désignant quelqu'un qui ne boit pas et "ramène tout le monde à la maison".

La vitesse excessive ou inadaptée (28%) et l'alcool (22%) restaient, en France métropolitaine en 2023, les deux premiers facteurs identifiés chez les personnes présumées responsables d'accidents mortels.

"Somnolence" et "fatigue" sont les deux points de vigilance pour les grands trajets, sans oublier "le téléphone et les écrans", rappelle Florence Guillaume.

A 120-130 km/h sur autoroute, "une ou deux secondes à lire un SMS ou à rectifier le GPS, c'est une ou deux secondes où vous pouvez ne pas voir un usager devant, ne pas voir qu'il y a une intervention en cours", avertit la déléguée interministérielle.

Dans le nouveau film de prévention de la Sécurité routière réalisé par Mona Achache - diffusé sur les réseaux sociaux et à la télévision à partir de jeudi - la voix de l'actrice Audrey Fleurot accompagne différentes scènes où la voiture est au centre de la vie quotidienne.

"Je suis la route et j'aime vous rendre plus libres, plus vivants", explique la voix de l'héroïne de la série télé "HPI" dans ce clip de 40 secondes. "Et j'aimerais que vous le restiez", poursuit-elle.

Il s'agit, selon Mme Guillaume, d'arriver "à concilier cette exigence entre à la fois la liberté de circuler, de pouvoir se déplacer et puis les exigences d'un partage de la route qui fait que si chacun se conduit bien, on peut considérer que tout le monde arrivera à bon port".