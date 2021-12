Nouvelle-Calédonie: pour le ministre la relance économique passe avant les discussions institutionnelles

Le ministre des outre-Mer, Sébastien Lecornu, a insisté sur l'importance de la relance économique de la Nouvelle-Calédonie après la victoire des pro-France au troisième référendum sur l'indépendance dimanche, en préambule aux discussions sur l'avenir institutionnel de l'archipel.

"La Calédonie, c'est pas le tout qu'elle soit Française ou indépendante, encore faut-il qu'elle soit stable et prospère", a déclaré le ministre pour qui "la question du redémarrage économique est centrale, elle appartient aux formations politiques calédoniennes et je souhaite qu'on en parle davantage".

"Je vais continuer mes discussions politiques avec les différents membres du congrès, le président Mapou du gouvernement collégial, le président Wamytan, président du congrès, les trois présidents de provinces (...) parce que comme partout la commande publique est centrale", a-t-il indiqué lors d'une audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, en visioconférence depuis Nouméa où il est arrivé deux jours avant le scrutin.

Selon M. Lecornu, "tout le monde économique calédonien est en train de s'organiser pour participer aux conversations institutionnelles, mais ils sont aussi en attente, maintenant que la clarification institutionnelle est arrivée par ce troisième non, d'une visibilité sur la relance, sur la capacité à avancer".

Face au refus du gouvernement de repousser le scrutin, les indépendantistes ont appelé à ne pas se rendre aux urnes, causant ainsi une victoire écrasant du non à l'indépendance, à 96,5%. Ils ont, après le vote, annoncé qu'ils ne débuteraient de discussions institutionnelles qu'après l'élection présidentielle.

"Il ne faut pas se laisser impressionner par le 96%, il faut regarder les trois non, qui donnent le cadre républicain", a assuré M. Lecornu.

Concernant la discussion sur l'avenir institutionnel du "Caillou", le ministre a rappelé que dans l'hypothèse évoquée dans le document du oui et du non que la Nouvelle-Calédonie indépendante puisse être un Etat associé avec la France, "Etat associé ça veut dire Etat en pleine souveraineté". Or, "la Nouvelle-Calédonie est dans le cadre républicain", après ce dernier référendum.

"Après son autonomie nouvelle est complètement à définir ou à imaginer. C'est comme ça qu'il faut dire les choses, de manière prudente, sachant que les conversations, discussions et travaux que nous pourrons avoir sur la Nouvelle-Calédonie peuvent avoir des effets reconventionnels ailleurs. C'est vrai pour la Polynésie mais aussi pour d'autres territoires d'outre-Mer", a-t-il ajouté.