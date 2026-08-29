Nouvelle attaque de colons israliéens contre des maisons en Cisjordanie-Témoins

(Corrige au §4 l'orthographe du nom du propriétaire de la maison attaquée)

Plusieurs dizaines de colons militants israéliens masqués ont attaqué des maisons autour du village de Qusura, en Cisjordanie occupée, premier assaut d'ampleur depuis le siège de la zone par des colons plus tôt dans le mois, qui avait suscité un tollé international.

Les colons ont encerclé une maison palestinienne où sept personnes étaient retranchées, et lancé des pierres, ont dit des témoins à Reuters.

Selon Saddam Oday, une des personnes à l'intérieur, l'armée israélienne a tiré des gaz lacrymogènes dans la maison et placé les habitants en détention, tout en le laissant partir. Selon lui, l'armée n'a appréhendé aucun des colons et les a laissé libres de s'en aller.

Le propriétaire de la maison, Luay Bayruti, a déclaré que lorsque les militaires sont arrivés, ils ont passé les menottes aux personnes à l'intérieur, bandé leurs yeux et les ont frappé, avant de les relâcher.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a dit que les soldats et la police des frontières étaient arrivés sur place pour faire partir des "émeutiers" et protéger les résidents à l'intérieur de la maison. Elle n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaire sur les raisons qui ont poussé les forces de l'ordre à tirer des gaz lacrymogènes sur la maison, et à détenir et frapper ses habitants.

Selon des organisations de défense des droits civiques, la présence accrue de colons dans la périphérie de villages palestiniens, comme Qusra, s'inscrit dans un plan plus large des colons israéliens visant à gagner du terrain sur une terre où les Palestiniens envisagent d'établir un Etat.

Les instances des Nations unies et la plupart des pays du monde jugent les implantations des colons illégales aux yeux du droit international sur l'occupation militaire. Israël rejette ces accusations, arguant qu'à ses yeux la région est contestée, et non pas occupée.

(Pesha Magid, Gilles Guillaume pour la version française)