Nouvelle absence longue durée pour Neuer
Le sort s’acharne. Alors qu’il faisait son retour dans les cages bavaroises à l’occasion du déplacement à Mayence (1-2), Manuel Neuer a dû céder sa place juste avant la pause , touché au pied droit. Le Bayern a communiqué ce dimanche sur la nature de la blessure de son capitaine : une rupture partielle d’un tendon au pied droit.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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