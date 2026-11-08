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Nouvelle absence longue durée pour Neuer
information fournie par So Foot 08/11/2026 à 18:45

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Nouvelle absence longue durée pour Neuer

Nouvelle absence longue durée pour Neuer

Le sort s’acharne. Alors qu’il faisait son retour dans les cages bavaroises à l’occasion du déplacement à Mayence (1-2), Manuel Neuer a dû céder sa place juste avant la pause , touché au pied droit. Le Bayern a communiqué ce dimanche sur la nature de la blessure de son capitaine : une rupture partielle d’un tendon au pied droit.

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LB pour SOFOOT.com

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