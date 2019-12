Nouvel An 2020 : ambiance festive sur les Champs-Elysées

« Il fallait venir à Paris pour fêter le nouvel An. C'est une expérience unique de se retrouver ici avec mes parents qui viennent de Colombie, à 8 900 km », se réjouit Diego, 31 ans, qui vit et travail à Paris. Avec sa famille, il est assis sur le trottoir des Champs-Elysées dans l'attente du spectacle donné sur l'Arc de Triomphe dans quelques heures, ce mardi soir. Ils sont très nombreux venus de Chine, de Corée ou d'Italie à faire des selfies sur l'avenue illuminée aux couleurs de la fête.Chacun a son programme pour la soirée. Uriel, 21 ans, est venu du XIVe avec son amie Loïse pour assister au spectacle. « J'ai voulu m'installer ici très tôt. Ce sera une première pour moi », lance-t-il. Sur l'Arc de Triomphe, les premiers jeux de laser illuminent le ciel. Yorang, une jeune Coréenne, prend son ami en photo qui fait quelques pas de danse dans la perspective de la place de l'Etoile. San, dans un long manteau chaud attend tranquillement. « C'est la bonne place et la bonne vue » assure-t-il alors que l'avenue se remplie rapidement malgré les préfiltrages, filtrages et fouilles des spectateurs mis en place par les services de police transformant le quartier en véritable site sécurisé. Des mesures qui rendent l'accès difficile. Mais qui rassurent tout le monde.250 000 à 300 000 personnes attenduesDès 21 heures, deux DJ devaient mettre l'ambiance. Pour la sixième année, Paris a décidé d'assurer la fête sur cette avenue emblématique. « Lors de cette soirée du 31, on veut montrer un Paris festif, convivial et bienveillant. Un Paris qui fait la fête malgré les événements pas toujours faciles », s'enthousiasme Frédéric Hocquard, adjoint d'Anne Hidalgo chargé de la nuit. 2 700 fusées seront tirées pour fêter le passage à 2020./LP/Yann Foreix Malgré les grèves, près de 250 000 à 300 000 personnes sont attendues pour cette soirée exceptionnelle. « Un voyage musical », souligne Krystof ...