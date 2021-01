Nouvel accord de relance Etat-région, en Occitanie

Le Premier ministre Jean Castex a signé samedi à Tarbes un accord régional de relance avec l'Occitanie, prévoyant 1,7 milliard d'investissements en 2021-2022 financés à parts égales entre l'Etat et la Région.

Cet accord, le deuxième de ce type, après celui signé mardi avec la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca), vise notamment à "accélérer la conversion écologique" de l'économie, à "donner aux entreprises les conditions les plus favorables pour développer leurs activités" et l'emploi et à "garantir" la cohésion sociale.

D'après M. Castex, qui a souligné le "dialogue permanent" entre le gouvernement et les régions, ce plan de relance "le plus territorialisé possible" soutient notamment "des opérations public-privé susceptibles de se concrétiser" rapidement.

Il vise ainsi à contrecarrer les effets de la crise économique liée au Covid qui risque de faire monter le chômage, d'affaiblir les territoires et de porter "atteinte à la santé de beaucoup d'entreprises", selon le Premier ministre.

Lors de son déplacement à Tarbes, M. Castex s'est rendu chez SCT, une entreprise sous-traitante dans l'aérospatial, le médical ou la défense qui fabrique notamment des pièces en céramique pour l'industrie.

Il y a signé avec Carole Delga, présidente de la région Occitanie, outre l'accord de relance, un document préfigurant le contrat de plan Etat-région 2021-2027 qui prévoit 5,7 milliards d'euros d'investissements sur cette période, dont la moitié sera également financée par la région.

La présidente de la région Occitanie a mis en avant que les régions étaient essentielles "pour maintenir et créer l'emploi, soutenir les entreprises et pouvoir d'achat des familles. (Les entreprises) seront les moteurs de la relance et la Région est à leurs côtés pour les accompagner".

Le Premier ministre, qui s'est aussi rendu au centre hospitalier de Bigorre pour s'entretenir avec des professionnels en charge de la vaccination contre le Covid, a également annoncé le déblocage de 1,2 milliard d'euros sur des fonds prévus lors du Ségur de la Santé l'été dernier pour "rénover les établissements de santé d'Occitanie".