Nouvel accès de fièvre sur le marché de la dette britannique

Le marché de la dette britannique était de nouveau pris d'un accès de fièvre après des signaux contradictoires qui semblent émis par la Banque d'Angleterre, et les taux d'emprunt de l'Etat s'envolaient à des niveaux plus vus depuis deux décennies.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans de l'Etat britannique, dont la flambée à 5,14% avait provoqué une action de la Banque d'Angleterre fin septembre, tournaient de nouveau mercredi autour du seuil de 5%, après la confirmation que l'intervention prendra fin vendredi.

Le taux évoluait à 4,98% mercredi peu après 11H00 GMT, après être monté un peu plus tôt à 5,06%, s'approchant d'un sommet depuis 1998.

Les taux d'emprunt à long terme de l'Etat britannique s'envolent depuis fin septembre et un plan budgétaire de Londres massif et non financé, faisant craindre aux investisseurs une sortie de route des finances publiques du Royaume-Uni.

Pour tenter de calmer les marchés et contrer un "risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni", l'institution monétaire a dû intervenir à partir du 28 septembre en achetant des bons du Trésor à long terme.

Elle a étendu son intervention lundi et mardi face aux "dysfonctionnements" qui se poursuivent, sans pour autant repousser la date de fin d'intervention.

Selon le Financial Times mercredi, qui citait des sources proches du dossier anonymes, la banque centrale a "indiqué en privé à des banquiers qu'elle pourrait prolonger son programme d'urgence d'achat d'obligations au-delà de la date limite de vendredi" si les conditions de marché l'exigent.

Mais "comme la banque (centrale) l'a clairement indiqué dès le départ, ses achats temporaires et ciblés de bons du Trésor prendront fin le 14 octobre", a-t-elle rétorqué dans un communiqué.

En revanche, un certain nombre de mesures, dont une facilité temporaire de garantie sur les collatéraux censée aider les banques à alléger les pressions sur les liquidités resteront en place "au-delà du 14 octobre", a précisé la Banque centrale.

Dans un marché fébrile, la livre sterling rebondissait fortement de son côté, gagnant de 0,85% à 1,1061 dollar vers 10H50 GMT et regagnant le terrain qu'elle avait perdu face au dollar la veille.

Dans un communiqué mardi, l'association britannique des fonds de pension (PLSA) a pressé la BoE de leur donner plus de temps. "La période d'achats" de bons par la Banque centrale "ne devrait pas se terminer si vite (...) beaucoup pensent qu'elle devrait s'étendre jusqu'au 31 octobre ou même plus tard", au lieu de vendredi, plaide l'association.