Nouveaux transports ne riment pas forcément avec plus-value immobilière

Si l'arrivée d'une infrastructure de mobilité permet une meilleure desserte d'un territoire, elle n'a pas toujours d'impact sur les prix des logements.

Bus avec voies réservées sur l'autoroute. Tram. Et, bien entendu, quelques gares du Grand Paris Express. Les départements franciliens les plus éloignés de la capitale (Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise) seront dans les années à venir, à l'instar de ceux de la première couronne parisienne, desservis par de nouvelles lignes de transports en commun. Objectif : favoriser les trajets de banlieue à banlieue sans passer par la capitale et améliorer la mobilité au sein d'un même département.

C'est le cas de la nouvelle ligne Tram 13 Express qui reliera, dans les Yvelines, Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l'Ecole fin 2021. Ou encore la ligne de bus EVE, en Seine-et-Marne, censée relier la gare d'Esbly au secteur du Val d'Europe en passant par Marne-la-Vallée-Chessy - un projet encore à l'étude mais qui devrait voir le jour au plus tard en 2030, échéance pour laquelle la région Ile-de-France promet la création de « plus de cent kilomètres de tramway et deux cents kilomètres de métro et de RER pour compléter le réseau de transport en commun régional ».

D'ici à 2030, 95 % de la population francilienne se situera à moins de deux kilomètres d'une gare du Grand Paris, selon l'Institut d'aménagement urbain (IAU) Paris Région

Le Grand Paris Express, clé de voûte de ces nouvelles infrastructures, attire tous les regards même en grande couronne : d'ici à 2030, assure l'Institut d'aménagement urbain (IAU) Paris Région, 95 % de la population francilienne se situera à moins de deux kilomètres d'une gare du Grand Paris. De quoi offrir une attractivité nouvelle aux territoires les plus enclavés : « On le constatera par exemple avec la ligne 18, qui offrira de nouvelles dessertes à des villes comme Orsay, Palaiseau ou Versailles. Cela vaut aussi pour des communes de petite couronne comme Sevran et Le Blanc-Mesnil, sur la ligne 16, elles pourront bénéficier d'un accès à de nouveaux bassins d'emplois », indique Sophie Laurent, du département mobilités de l'IAU.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr