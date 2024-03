Nouveaux espoirs de trêve dans la bande de Gaza toujours bombardée

Cette photo diffusée par l'armée israélienne le 15 mars 2024 montre une barge transportant de l'aide humanitaire en direction de la bande de Gaza ( Israeli Army / - )

Les espoirs d'une trêve dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste Hamas semblent ravivés, au moment où le premier bateau d'aide humanitaire a fini samedi de décharger sa cargaison dans le territoire palestinien menacé de famine.

Les bombardements israéliens se sont poursuivis samedi dans la bande de Gaza où 36 membres d'une même famille ont été tués dans le camp de réfugiés de Nuseirat (centre), d'après le ministère de la Santé du Hamas.

Des Palestiniens fouillent les décombres de la maison de la famille al-Tabatibi après un bombardement israélien nocturne à l'ouest du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 16 mars 2024 ( AFP / - )

"Ils ont bombardé la maison alors que nous étions dedans", a raconté à l'AFP Mohammad al-Tabatibi, 19 ans, près des corps alignés de ses proches dans l'hôpital Al-Aqsa de Deir al-Balah.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a dit examiner les "circonstances des faits", affirmant toutefois avoir "ciblé deux agents terroristes du bataillon +Nuseirat+" du Hamas.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent menée par des commandos du Hamas infiltrés depuis le territoire palestinien dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles israéliennes.

Des Palestiniens pleurent à l'hôpital Al-Aqsa de Deir al-Balah à côté des corps des victimes extraites des décombres de la maison de la famille al-Tabatibi à la suite d'un bombardement israélien à l'ouest du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 16 mars 2024 ( AFP / - )

D'après Israël, environ 250 personnes ont été enlevées et 130 d'entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 32 seraient mortes.

En représailles, Israël a promis d'anéantir le mouvement islamiste palestinien qu'il considère comme terroriste, à l'instar des Etats-Unis et de l'Union européenne (UE). Son armée a lancé une offensive ayant fait 31.553 morts dans la bande de Gaza, majoritairement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

- "Promouvoir le calme" -

Samedi, des familles d'otages se sont rassemblées à Tel-Aviv pour demander une nouvelle fois la libération de leurs proches retenus à Gaza. "Partout où nous allons (...) nous parlons de vous, nous chantons pour vous et nous prions pour vous", ont-elles scandé.

Manifestation antigouvernementale à Tel-Aviv, le 16 mars 2024 ( AFP / JACK GUEZ )

Après plus de cinq mois de guerre, les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte, pays médiateurs, tentent d'arracher un accord sur une trêve et un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Le Hamas, qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007 et exigeait jusqu'ici d'Israël un cessez-le-feu définitif avant tout accord, s'est dit vendredi prêt à une trêve de six semaines, pendant laquelle 42 otages -femmes, enfants, personnes âgées et malades- pourraient être libérés en échange de 20 à 50 prisonniers palestiniens contre chaque otage libéré.

Le mouvement demande également le "retrait de l'armée de toutes les villes et zones peuplées", le "retour des déplacés" et l'entrée d'au moins 500 camions d'aide humanitaire par jour à Gaza, a indiqué un de ses cadres à l'AFP.

En escale samedi à Manama, la capitale de Bahreïn, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, "s'est engagé à poursuivre la coordination" avec les "partenaires régionaux et internationaux" pour "promouvoir le calme pendant le mois sacré du ramadan" qui commencé lundi, selon le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a pour sa part annoncé qu'une délégation israélienne devait se rendre au Qatar dans le cadre des négociations. Il a précisé samedi que les cabinets de guerre et de sécurité se réuniraient dimanche pour déterminer sa position avant qu'elle ne s'y rendre.

Un garçon brandit une casserole vide alors qu'il fait la queue avec d'autres déplacés palestiniens pour obtenir de la nourriture fournie par une organisation caritative avant l'iftar, le repas de rupture du jeûne du ramadan, à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, le 16 mars 2024 ( AFP / SAID KHATIB )

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, un ténor d'extrême droite, s'est opposé samedi à l'envoi de cette délégation.

"Netanyahu doit ordonner à (...) l'armée d'entrer immédiatement à Rafah et d'intensifier la pression militaire jusqu'à ce que le Hamas soit détruit", a-t-il écrit sur X, en référence à une offensive -qui pourrait avoir lieu à défaut d'accord de trêve ou après- dans cette ville du sud de la bande de Gaza, et dont les "plans d'action" ont été approuvés vendredi par le Premier ministre.

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a exhorté samedi Israël à renoncer à un assaut sur Rafah "au nom de l'humanité".

Environ 1,5 million de Palestiniens sont massés dans cette ville, selon l'ONU.

- Autre bateau prêt -

Carte de la bande de Gaza montrant la jetée où la barge qui était remorquée par le navire d'aide humanitaire Open Arms s'est connectée vendredi 15 mars, selon l'ONG World Central Kitchen ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

L'ONU redoute une famine généralisée dans le territoire palestinien. De l'aide humanitaire est acheminée par voie terrestre et entre dans le sud de la bande de Gaza après avoir été inspectée par Israël, mais reste très insuffisante au regard des besoins des 2,4 millions d'habitants.

Parti de Chypre, un bateau de l'ONG espagnole Open Arms transportant 200 tonnes de vivres de l'organisation World Kitchen Central (WCK) est arrivé vendredi sur la côte de Gaza, où il a fini samedi de décharger sa cargaison, qui doit être acheminée dans le nord de la bande de Gaza, où la situation humanitaire est particulièrement catastrophique.

Le porte-parole du ministère chypriote des Affaires étrangères, Theodoros Gotsis, a déclaré samedi qu'un deuxième bateau d'aide était prêt et qu'il allait partir pour Gaza ce week-end. Mais, selon WCK, les prévisions météo font état de mauvais temps entre dimanche et la fin de la semaine prochaine, ce qui pourrait retarder son départ.

Cette photo diffusée par l'armée jordanienne le 16 mars 2024 montre des membres de l'armée jordanienne à bord d'un avion militaire allemand préparant des colis d'aide humanitaire avant une mission de largage au-dessus du nord de la bande de Gaza ( Jordanian army / - )

Ailleurs, les efforts internationaux se multiplient pour tenter d'acheminer davantage d'aide, notamment par parachutage, via un pont aérien d'aide depuis la Jordanie.

Mais l'ONU, l'UE, les Etats-Unis et d'autres pays insistent sur le fait que l'acheminement d'aide par les airs ou la mer ne peut se substituer aux routes terrestres.