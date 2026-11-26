Le port de conteneurs d'Aomi à Tokyo, le 22 mai 2024 ( AFP / Richard A. Brooks )

L'annonce par le gouvernement américain d'une nouvelle série de droits de douane soulève l'indignation des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, Chine, Brésil, Japon et Union européenne en tête.

Ces droits de douane, qui pourraient atteindre 20 % dans le cas des produits provenant de Chine, n'entreront en vigueur que dans un mois, le délai permettant au public et aux entreprises de faire des observations écrites sur ces propositions. Parmi les pays visés figurent aussi l'Inde, la Suisse, la Corée du Sud, la plupart des pays d'Asie du Sud-Est et le Bangladesh.

Washington ne s'est pas prononcé à ce stade sur le Mexique et la Norvège, qui étaient également visés par l'enquête entamée en mars par le représentant de la Maison Blanche pour le Commerce (USTR), Jamieson Greer.

Ces nouvelles surtaxes viennent s'ajouter à celles, d'au moins 10 %, annoncées fin juillet et qui visent une soixantaine de pays au prétexte de lutter contre le travail forcé.

Washington a accusé les pays visés de recourir à des subventions qui occasionnent une surproduction et pénalisent les entreprises américaines.

"Nous contestons fermement cette idée", a répondu un porte-parole de la Commission européenne. "Au contraire, l'Europe figure parmi les régions les plus exposées à la surproduction" notamment chinoise, a-t-il affirmé.

"Le Japon ne pratique aucune politique antimarché ni ne dispose de surcapacités de production structurelles (...) Il est regrettable qu'une mesure proposée visant le Japon ait été annoncée malgré cela", a déclaré pour sa part jeudi le porte-parole du gouvernement japonais, Minoru Kihara.

Selon la proposition avancée par Washington, les droits de douane imposés ne doivent pas dépasser le niveau des accords commerciaux, ce qui ne représente au final qu'une légère augmentation par rapport aux surtaxes en vigueur depuis juillet. Une fois ces surtaxes en vigueur, le taux appliqué aux produits européens ou japonais passera ainsi à 15 % contre 10 % jusqu'ici.

"Prétexte"

La Chine est en revanche plus particulièrement ciblée, avec ces 20 % qui viennent s'ajouter aux droits de douane préexistants toujours en place, de 12,5 % en moyenne sur l'année dernière. Au risque de relancer la guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Le port de conteneurs d'Osaka, au Japon, le 14 avril 2025 ( AFP / Philip FONG )

"Les guerres tarifaires et commerciales ne sont dans l'intérêt de personne", a déclaré Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, réagissant à des informations de presse mercredi, avant l'annonce officielle par Washington.

Selon lui, les accusations de surcapacité constituent un "faux postulat" et un "prétexte à la manipulation politique".

Les deux pays s'étaient rendus coup sur coup début 2025, avec des droits de douane réciproques dépassant largement les 100 %, avant qu'une série de négociations ne permettent de calmer partiellement les tensions.

"Inacceptable"

Dans le même temps, le gouvernement américain a annoncé des droits de douane supplémentaires sur les produits brésiliens, dont l'aviation civile, reprochant au pays de ne pas avoir pris en compte les inquiétudes américaines sur les relations commerciales entre les deux pays.

Une décision qui tombe tout juste un mois après la réélection du président brésilien, Lula da Silva, au détriment de Flavio Bolsonaro, soutenu par Donald Trump et parti aux États-Unis dans la foulée de sa défaite.

La décision américaine "constitue une action inacceptable dans le cadre du processus de négociation bilatérale en cours. Le Brésil ne cédera pas face à ce type de menace", a réagi la présidence brésilienne dans un communiqué.

L'Inde, visée par une surtaxe de 17%, a rappelé qu'elle était engagée "dans des négociations en vue d'un accord commercial bilatéral" avec les États-Unis, et que "toute préoccupation liée au commerce doit être traitée dans le cadre de ces négociations", selon un communiqué du ministère du Commerce.

"L'Inde ne dispose pas d'une surcapacité structurelle dans aucun secteur", ajoute le texte.

La cité-État de Singapour s'est elle-même dite "très déçue" par les mesures américaines, tandis que le Vietnam a dit, comme l'Inde, travailler à un accord commercial avec Washington.

"Nous espérons que les États-Unis ne feront rien qui pourrait affecter nos relations bilatérales", a déclaré le ministre du Commerce du Bangladesh, Khandakar Abdul Muktadir au quotidien The Daily Star.

La Maison Blanche tente de remettre en place les droits de douane annulés en février par la Cour suprême, en s'appuyant sur de nouvelles justifications juridiques qui lui semblent légalement plus solides.

Comme pour les surtaxes sur le travail forcé imposées fin juillet, ces nouveaux droits de douane se fondent sur une loi fédérale de 1974 déjà utilisée pour imposer ceux touchant certains secteurs d'activité particuliers, tels que l'acier et l'aluminium ou l'automobile, qui n'avaient pas été remis en question par la décision de la haute juridiction.