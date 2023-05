Nouveaux affrontements entre Gaza et Israël, deux morts en Cisjordanie

Un homme dans les décombres d'un bâtiment frappé par un missile israélien, à Gaza, le 13 mai 2023 ( AFP / MOHAMMED ABED )

Les combats de missiles et de roquettes entre l'armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza ont repris samedi après une nuit relativement calme en l'absence de percée des efforts de médiation égyptiens en vue d'un cessez-le-feu.

En début d'après-midi, la défense antiaérienne israélienne est entrée en action contre des dizaines de roquettes tirées de la bande de Gaza après de nouvelles frappes aériennes israéliennes contre ce territoire et les funérailles d'Iyad al-Hassani, commandant militaire du Jihad islamique tué la veille par un missile israélien, selon des journalistes de l'AFP.

Vers 17h30 (14h30 GMT), les tirs continuaient de part et d'autre, et selon les secours israéliens, deux hommes d'une quarantaine d'années ont été grièvement blessés par des éclats de projectiles dans le Sdot Negev, groupe de communes à l'est de la bande de Gaza.

Depuis le déclenchement mardi d'une opération militaire israélienne contre le Jihad islamique, 33 Palestiniens ont été tués dans les affrontements entre l'armée israélienne et des groupes armés palestiniens de Gaza, et une octogénaire israélienne a été tuée jeudi à Rehovot, dans le centre d'Israël.

Dans le nord de la Cisjordanie, deux combattants palestiniens de la branche armée du Fatah, mouvement du président de l'Autorité palestinienne, ont été tués samedi matin lors d'un raid de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse.

L'Egypte, médiateur traditionnel entre les belligérants, s'active pour obtenir une trêve qui mettrait fin à l'escalade de violence la plus grave depuis août 2022 entre Israël et Gaza, territoire sous blocus israélien depuis la prise de pouvoir du mouvement islamiste Hamas en 2007.

Selon une source palestinienne proche des pourparlers, "l'Egypte a présenté [vendredi] soir une nouvelle formule de cessez-le-feu", mais aucune trêve n'a été annoncé depuis lors.

- "Qu'avons-nous fait ?" -

Le Jihad islamique est une "organisation terroriste" tant pour les Etats-Unis et l'Union européenne que pour Israël. A la mi-journée, les Brigades Al-Qods, branche militaire du mouvement, ont fait part de la continuation de leurs "tirs de missiles sur les villes" israéliennes "face à la poursuite des assassinats et des bombardements" israéliens sur des zones habitées.

Des journalistes de l'AFP ont constaté samedi de nouveaux dégâts causés par les frappes israéliennes sur des zones résidentielles, comme à Beit Lahya et Gaza, dans le nord de la bande, ou à Deir el-Balah, dans le centre.

"Je ne vois pas de trêve", déclare Muhammad Muhanna, 58 ans, dans les décombres de sa maison détruite à Gaza. "Tout le peuple palestinien souffre. Qu'avons-nous fait?".

A Deir al-Balah, un âne mort git dans les décombres de maisons détruites. Imad Rayan, 64 ans déplore "la destruction totale d'un quartier entier". "Personne n'est en sécurité dans sa propre maison", ajoute-t-il.

Dans un communiqué, le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a "exigé une intervention des Nations unies pour faire cesser les crimes israéliens contre [le] peuple [palestinien] dans la bande de Gaza et en Cisjordanie".

Comme les jours précédents, les habitants de la ville de Gaza se terrent chez eux, les rues sont vides et les commerces sont fermés, à l'exception de quelques pharmacies, boulangeries ou supermarchés.

Côté israélien, les sirènes d'alerte à la roquette ont retenti régulièrement depuis le début de la journée dans les zones limitrophes de la bande de Gaza où la population vit depuis mardi dans des abris.

Parmi les morts côté palestinien figurent six commandants militaires du Jihad islamique directement visés par Israël, de même que des combattants de ce mouvement, et d'autres du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), autre groupe armé palestinien.

Un cratère causé par une frappe israélienne, à Khan Yunis, dans la bande Gaza, le 13 mai 2023 ( AFP / SAID KHATIB )

Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a indiqué vendredi soir avoir confirmé la mort d'au moins 13 civils parmi lesquels sept mineurs. L'armée israélienne affirme que quatre civils, dont trois mineurs, ont été tués par des roquettes palestiniennes tombées sur Gaza.

Au total, selon l'armée, plus de 1.100 roquettes ont été tirées vers Israël, dont environ 300 ont été interceptées par le système de défense antiaérien, qui ne se déclenche normalement que lorsque les roquettes menacent des zones habitées.

La bande de Gaza, territoire exigu miné par la pauvreté et le chômage où vivent 2,3 millions de Palestiniens, a été le théâtre de plusieurs guerres avec Israël depuis 2008.

En août 2022, trois jours d'affrontements entre Israël et le Jihad islamique avaient causé la mort de 49 Palestiniens, dont au moins 19 enfants d'après l'ONU. Plus d'un millier de roquettes avaient été tirées de Gaza vers Israël, faisant trois blessés.