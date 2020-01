Nouveau virus en Chine : comment l'épidémie se propage-t-elle ?

Il n'a pas encore de nom, mais il a déjà tué trois personnes. Un virus inconnu, proche de la pneumonie, se propage en Chine depuis le mois de décembre. Selon les autorités chinoises, plus de 220 personnes seraient contaminées et quatre cas ont été recensés en dehors du pays, au Japon, en Thaïlande et en Corée du Sud. Ce lundi, un expert chinois a par ailleurs confirmé que la maladie pouvait se transmettre entre humains, ce qui fait craindre aux médecins une propagation de plus grande ampleur.Cette maladie est provoquée par un coronavirus qui infecte les voies respiratoires. Les premiers cas ont été constatés à Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants du centre de la Chine. Les autorités chinoises soupçonnent que les humains ont été contaminés en se rendant dans un marché de la ville où l'on trouve des animaux sauvages et domestiques.Du point de vue génétique, il a « 80 % de similarités avec le Sras » (syndrome respiratoire aigu sévère), explique Arnaud Fontanet, responsable de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. C'est pourquoi les médecins s'appuient sur les caractéristiques de ce virus, dont l'épidémie avait fait plus de 750 morts dans le monde en 2003, pour comprendre l'épidémie qui se profile en Chine aujourd'hui.Le virus se propage hors des frontières chinoisesEn 2002, la propagation du Sras était partie des chauves-souris : toutefois, « elles n'ont pas directement transmis le virus à l'homme, explique Anne Goffard, professeure à l'Université et au CHU de Lille. Celui-ci a muté en se transmettant à un autre animal, la civette, que les Chinois consomment. » C'est ainsi que des humains ont ensuite contracté la maladie. Dans le cas du nouveau virus, les médecins n'ont pas encore identifié quel animal est à l'origine de la transmission à l'homme. Les premiers cas ont été détectés par les autorités chinoises à partir du 15 ...