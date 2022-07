Nouveau secrétaire d'Etat à la Mer, Berville est spécialiste des questions internationales

Le député LREM Hervé Berville, nommé lundi secrétaire d'Etat à la Mer, s'est engagé à l'Assemblée nationale sur les questions d'aide au développement et fut le "représentant personnel" d'Emmanuel Macron à Kigali en 2019 lors de la 25e commémoration du génocide au Rwanda, son pays de naissance.

En orphelinat à Kigali dès avant le début du génocide, il a été évacué avec son frère aux premiers jours et adopté à l'âge de 4 ans par une famille de Pluduno (Côtes-d'Armor). Il n'est revenu qu'en 2015 au Rwanda, où une partie de sa famille d'origine, tutsie, a été décimée durant le conflit.

Entre-temps, Hervé Berville, 32 ans aujourd'hui, est passé par Sciences Po Lille, la London School of Economics, et a assuré des missions d'économiste pour l'Agence française de développement (AFD) au Mozambique.

Un temps proche du PS, il rejoint à l'automne 2015 le collectif "Les Jeunes avec Macron", avant d'en devenir le référent Côtes d'Armor pour la présidentielle.

Elu au Palais-Bourbon en 2017, parmi les cadets, il siège naturellement à la commission des Affaires étrangères et devient un des porte-parole des députés Marcheurs. A ses risques et périls, puisqu'il avoue par exemple à la fin de l'année ne pas avoir d'"information" sur la prime de Noël versée aux foyers les plus modestes.

M. Berville a notamment adressé un rapport au Premier ministre sur la modernisation de l'aide au développement en 2018. Il a été l'année dernière le rapporteur d'un projet de loi de réforme de l'aide française au développement, avec des moyens renforcés et recentrés vers dix-huit pays africains et Haïti.

Autre front pour M. Berville: la lutte contre le racisme, dont il n'avait pas souffert jusqu'alors. Avec d'autres élus à la peau noire, il a été la cible début 2019 de menaces de mort, leur auteur déplorant qu'il ait "malheureusement échappé aux machettes du Rwanda".

Il avait été réélu député en juin avec 55,9% des suffrages face à un candidat Nupes.