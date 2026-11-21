De nouvelles manifestations contre la vie chère ont eu lieu samedi en France à l'appel des syndicats, des organisations de jeunesse et de la coordination des "gilets jaunes", avec une mobilisation en baisse .

Selon le ministère de l'Intérieur, 82.500 personnes ont participé aux manifestations, dont 21.500 à Paris. Les organisateurs ont avancé le chiffre de 150.000 manifestants, dont 45.000 dans la capitale.

Quelque 106.000 participants, dont 24.000 à Paris, avaient été recensés dans le pays lors de la manifestation du samedi 14 novembre. Les organisateurs avaient alors évoqué 200.000 participants.

Quelques actes de violence isolés ont été signalés ce samedi, notamment à Marseille.

"Nous ne lâcherons rien (...) Nous n'avons obtenu que des miettes, nous voulons tout le gâteau", a déclaré Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne, au départ du cortège parisien place de la République, en direction de la place de la Nation, deux mois après le début de la contestation dans les collèges et lycées pour de meilleures conditions d'enseignement.

"La colère n'a pas disparu (...) même si le pouvoir fait tout pour que la mobilisation pourrisse", a renchéri Manon Aubry, députée européenne de La France insoumise, au micro de BFM TV, alors que la participation aux journées de mobilisation s'est érodée au fil des semaines.

"Beaucoup se disent qu'avec l'hiver, les élections présidentielles qui approchent, tout le monde va mettre sa colère de côté, mais je ne le crois pas, car personne n'a le luxe d'attendre six mois", a-t-elle dit.

Pour cet "acte VI" de la mobilisation, le sixième samedi consécutif de manifestations à travers le pays, le ministre de l'Intérieur, a déployé un dispositif similaire à celui des journées d'action précédentes, avec 70.000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire national.

Des manifestations étaient également prévues dans d'autres pays européens, en Italie, en Espagne, en Allemagne ou en Belgique, dans le cadre d'un week-end d'actions coordonnées pour la défense du droit au logement.

En France, les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève dans la fonction publique le 1er décembre, après celles du 29 septembre, du 5 novembre et du 17 novembre.

(Rédaction de Paris)