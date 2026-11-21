Manifestation contre le coût élevé de la vie à Paris

PARIS, 21 novembre (Reuters) - De nouvelles manifestations contre la ‌vie chère ont eu lieu samedi en France à l'appel des syndicats, des organisations ​de jeunesse et de la coordination des "gilets jaunes", avec une mobilisation en baisse.

Selon le ministère de l'Intérieur, 82.500 personnes ont participé aux manifestations, dont 21.500 à Paris. Les organisateurs ​ont avancé le chiffre de 150.000 manifestants, dont 45.000 dans la capitale.

Quelque 106.000 participants, dont 24.000 à Paris, avaient ​été recensés dans le pays lors de ⁠la manifestation du samedi 14 novembre. Les organisateurs avaient alors évoqué 200.000 participants.

Quelques ‌actes de violence isolés ont été signalés ce samedi, notamment à Marseille.

"Nous ne lâcherons rien (...) Nous n'avons obtenu que des miettes, nous voulons tout ​le gâteau", a déclaré ‌Ryad Rani, président de l'Union syndicale lycéenne, au départ du cortège ⁠parisien place de la République, en direction de la place de la Nation, deux mois après le début de la contestation dans les collèges et lycées pour de meilleures ⁠conditions d'enseignement.

"La colère ‌n'a pas disparu (...) même si le pouvoir fait tout pour que la ⁠mobilisation pourrisse", a renchéri Manon Aubry, députée européenne de La France insoumise, au ‌micro de BFM TV, alors que la participation aux journées de mobilisation ⁠s'est érodée au fil des semaines.

"Beaucoup se disent qu'avec l'hiver, les ⁠élections présidentielles qui approchent, ‌tout le monde va mettre sa colère de côté, mais je ne le crois ​pas, car personne n'a le luxe d'attendre ‌six mois", a-t-elle dit.

Pour cet "acte VI" de la mobilisation, le sixième samedi consécutif de manifestations à travers le ​pays, le ministre de l'Intérieur, a déployé un dispositif similaire à celui des journées d'action précédentes, avec 70.000 policiers et gendarmes mobilisés sur l'ensemble du territoire national.

Des ⁠manifestations étaient également prévues dans d'autres pays européens, en Italie, en Espagne, en Allemagne ou en Belgique, dans le cadre d'un week-end d'actions coordonnées pour la défense du droit au logement.

En France, les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève dans la fonction publique le 1er décembre, après celles du 29 septembre, du 5 novembre et ​du 17 novembre.

(Rédaction de Paris)