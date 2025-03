Nouveau report du lancement de Starship, la mégafusée d'Elon Musk

La mégafusée Starship de SpaceX sur son pas de tir à Boca Chica, le 3 mars 2025 au Texas ( Getty / Brandon Bell )

L'entreprise SpaceX d'Elon Musk a reporté une nouvelle fois mercredi le huitième vol test de sa mégafusée Starship, la plus puissante jamais conçue, et vise désormais un lancement jeudi au plus tôt.

Haute de 123 mètres - soit la taille d'un immeuble d'environ 40 étages - cette fusée développée pour aller sur la Lune et Mars, doit décoller depuis Boca Chica, au Texas.

Son lancement est désormais prévu pour jeudi au plus tôt, à partir de 17H30 locales (23H30 GMT), a précisé l'entreprise, sans donner la raison de ce nouveau report. Une autre fenêtre de lancement est prévue vendredi à la même heure, selon le régulateur américain de l'aviation.

Lundi, SpaceX avait renoncé à la dernière minute à tenter un décollage après qu'un problème eut été identifié sur le vaisseau, en haut de la fusée.

Après une explosion survenue sur ce vaisseau lors du dernier test en janvier, la société veut rectifier le tir.

Elle espère également récupérer le premier étage, grâce à une manoeuvre complexe et spectaculaire qu'elle a réussi par deux fois.

Quelques minutes après le décollage et la séparation des deux étages, le propulseur nommé Super Heavy doit entamer une descente contrôlée vers le pas de tir avant d'être immobilisé par des bras mécaniques installés sur la tour de lancement.

- Explosion -

Elon Musk ambitionne de tenter prochainement la récupération du vaisseau Starship, qui constitue le deuxième étage de la fusée et donne son nom à l'ensemble, afin que la fusée devienne entièrement réutilisable, ce qui permettrait de réduire considérablement les coûts et les ressources nécessaires.

Mais pour ce huitième vol d'essai, le vaisseau devrait finir sa course dans l'océan Indien, comme lors de précédents tests.

Mi-janvier, il avait explosé après quelques minutes de vol, entraînant une pluie de débris incandescents au-dessus des Caraïbes, avec des dégâts matériels minimes dans l'archipel des îles Turques-et-Caïques, situé à plus de 2.500 kilomètres du site de lancement.

Le régulateur américain de l'aviation, la FAA, avait dû détourner brièvement des avions et avait ordonné une enquête et une suspension des vols.

Vendredi, elle a assuré que l'enquête sur la récente explosion se poursuivait, mais a dit avoir autorisé la reprise des vols après avoir effectué "l'examen de sécurité complet requis".

- Proximité -

Cette explosion était loin d'être la première enregistrée lors d'un vol d'essai de Starship, SpaceX développant ses fusées à toute vitesse et misant sur de multiples lancements de prototypes pour corriger rapidement les problèmes rencontrés en situation réelle de vol.

Infographie de starship de SpaceX avec son booster Super Heavy, la plus grande fusée du monde ( AFP / )

Si ce mantra a fait son succès, il n'est pas exempt de critiques.

Des associations ont porté plainte contre les autorités américaines en les accusant d'en avoir mal évalué l'impact environnemental, alors que la base spatiale de l'entreprise au Texas est située à proximité de zones naturelles protégées.

Et la grande proximité d'Elon Musk avec le président Donald Trump fait craindre de possibles ingérences dans les actions des autorités de régulation.

Sous la présidence de Joe Biden, l'homme le plus riche au monde avait souvent mis en cause la FAA, l'accusant d'exercer une surveillance excessive sur son entreprise.