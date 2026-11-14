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Nouveau record pour Mohamed Salah avec l'Égypte
information fournie par So Foot•14/11/2026 à 10:22
Le Pharaon enfin couronné. Auteur d’un doublé face au Malawi (5-0),
Mohamed Salah est devenu vendredi soir le meilleur buteur de l’histoire de l’Égypte
. L’attaquant de Trabzonspor cumule désormais 70 buts avec les Pharaons.
information fournie par France 24•14.11.2026•11:26•
Le XV de France a décroché une victoire de prestige en s'imposant au bout du suspense contre l'Afrique du Sud (21-19), vendredi soir au Stade de France. Une victoire bonifiée contre l'Argentine suffira aux Bleus pour se qualifier en finale du Championnat des nations. ...
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Profession à risque. Retraité des terrains depuis le 28 octobre dernier à seulement 32 ans, Arthur Desmas est revenu dans un entretien pour L’Équipe sur les raisons qui l’ont poussé à écourter sa carrière , les symptômes persistants après ses différentes commotions ...
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Boucler la boucle. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Fabián Ruiz a donné le nom du club où il souhaiterait achever sa carrière lors d’un entretien avec Okdiario. Formé au Real Betis, c’est chez les Verdiblancos que le champion du monde ...
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