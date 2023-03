Nouveau record des saisies de drogues en France en 2022

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin (g) lors d'une conférence de presse avec les ministres de la Justice Eric Dupond-Moretti (c) et des Comptes publics Gabriel Attal, le 1er mars 2023 à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Les saisies de drogues ont battu un nouveau record en 2022 en France et atteint un niveau historique de plus de 157 tonnes interceptées, cannabis et cocaïne en tête, selon les chiffres rendus publics mercredi par les autorités.

"La lutte contre le trafic de drogue est plus que jamais la mère de toutes les batailles", a martelé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse avec ses collègues de la Justice Eric Dupond-Moretti et des Comptes publics Gabriel Attal.

Dans le détail, douaniers, policiers et gendarmes ont saisi l'an dernier 128,6 tonnes de cannabis (+15% par rapport à l'année précédente), dont 87,6 tonnes de résine et 41 tonnes d'herbe, ont détaillé les ministres.

La cocaïne progresse également: 27,7 tonnes ont été interceptées en 2022, en hausse de 5% par rapport à 2021, un chiffre multiplié par cinq en dix ans.

Plus de la moitié (55%) de la poudre blanche saisie, produite en Amérique latine, provenait des Antilles et de Guyane, zone de transit avant d'arriver en métropole. "Il faut éviter que ce tsunami blanc atteigne nos côtes", a alerté Gabriel Attal.

Le ministre des Comptes publics, dont dépendent les douanes, a d'ailleurs annoncé qu'une saisie de cocaïne "historique" avait été réalisée le 19 février dernier par ses services sur le port du Havre, avec 1,9 tonne de poudre interceptée en quelques jours.

M. Attal a assuré que le gouvernement ne ferait preuve "ni d'angélisme ni de lâcheté" pour lutter contre le trafic de drogue.

Au total, 80% des drogues saisies en France arrivent par voie maritime.

Le port du Havre (Seine-Maritime) en est la principale porte d'entrée, via les quelque 3 millions de conteneurs qui y transitent chaque année.

- "La mort et le sang" -

Gérald Darmanin s'est engagé à multiplier par trois d'ici la fin de l'année les effectifs de l'antenne de l'Office antistupéfiants (Ofast) du Havre en les portant à 25, contre 8 actuellement.

Un douanier et un chien de détection contrôlent le chargement d'un conteneur dans le port du Havre, le 23 octobre 2017 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

A l'instar de la politique "100% contrôles" mise en place à l'aéroport de Cayenne en Guyane, d'où partent les "mules" transportant la cocaïne, des contrôles renforcés seront menés également à l'arrivée des vols à Paris, a déclaré M. Darmanin.

Un scanner "in corpore" sera installé à l'aéroport d'Orly cette année, a-t-il ajouté.

Enfin, 1,4 tonne d'héroïne (+8%) et 273 kg d'amphétamines et de méthamphétamines (+21%), ont été saisis en France en 2022.

L'année dernière, il y a eu 37.593 condamnations pour des faits de trafic de stupéfiants, en hausse de 10% par rapport à 2019, a souligné le garde des Sceaux.

"Le trafic de stupéfiants est l'affaire de tous. Il n'y a pas seulement des consommateurs insouciants, cela peut générer la mort et le sang", a fait valoir Eric Dupond-Moretti, faisant allusion aux règlements de compte et autres violences générées par les trafics de stupéfiants.

Un paquet de cocaïne saisi par les douanes françaises à l'aéroport d'Orly, le 7 novembre 2022 près de Paris ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Au vu de l'ampleur des trafics internationaux, le ministre de l'Intérieur se rendra dans "un mois, un mois et demi" aux Emirats arabes unis, dont la capitale Dubaï est un des repaires favoris des têtes des réseaux criminels, afin de renforcer la coopération avec ce pays pour leur interpellation et leur extradition.

Par ailleurs, Gabriel Attal a annoncé la présentation en avril d'un projet de loi sur les douanes en Conseil des ministres afin de sécuriser le pouvoir de fouilles des agents, censuré par le Conseil constitutionnel, et accroître leurs moyens d'action.

