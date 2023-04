information fournie par So Foot • 24/04/2023 à 19:03

Nouveau record d’affluence en Bundesliga féminine

En France, c’est une affluence de football masculin.

Un record d’affluence a été battu à l’occasion d’un match de Bundesliga féminine. À l’occasion du match opposant le 1. FC Cologne à l’Eintracht Francfort (ex 1. FFC Francfort) ce dimanche au Müngersdorfer Stadion, une enceinte pouvant accueillir plus de 50 000 personnes, pas moins de 38 000 spectateurs ont été décomptés. Un match que les Adlerinnen ont remporté 2 buts à 0, leur permettant d’occuper la 3 e place du podium. Les joueuses de Cologne, de leur côté, sont 9 es sur 12. Avec seulement 2 points de la zone de relégation et du FCR Duisbourg, elles peuvent en tout cas compter sur leur public dans la lutte pour le maintien.…

