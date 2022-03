Nouveau plus bas depuis 6 ans pour le yen après le statu quo monétaire

Le yen est descendu vendredi à son plus bas niveau depuis plus de 6 ans face au dollar américain, sapé par la décision de la Banque du Japon de maintenir son cap monétaire ultra-accomodant, malgré une accélération de l'inflation.

Vers 18H10 GMT, le billet vert gagnait 0,50% face à la devise japonaise, à 119,20 yens pour un dollar. Plus tôt, il était allé jusqu'à 119,40 yens, son plus haut niveau depuis début février 2016.

Le franc suisse et le dollar canadien ont eux grimpé, face à la monnaie nippone, à des cours plus vus depuis 6 ans et demi (août 2015).

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi son taux d'intérêt négatif de 0,1% et indiqué qu'elle poursuivrait ses achats d'obligations d'État japonaises pour maintenir leur rendement autour de 0%.

L'institution entend poursuivre son assouplissement quantitatif (politique de rachats d'actifs sur le marché pour assurer la liquidité et maintenir les taux bas) "aussi longtemps que nécessaire".

"Les cambistes prévoient que le maintien des taux de la BoJ alors que la Fed (Banque centrale américaine), la BoC (Banque du Canada), la BCE (Banque centrale européenne) et la BoE (Banque d'Angleterre) les remontent tous va faire baisser le yen", a commenté, dans une note, Carl Weinberg, du cabinet High Frequency Economics, même si la BCE n'a fait que signaler une possible hausse à venir, sans passer encore à l'acte.

L'inflation a poursuivi son accélération au Japon en février, à 0,9%, contre 0,5% en janvier, un niveau sensiblement inférieur à l'objectif de 2% fixé par la BoJ, mais aussi à la hausse des prix aux États-Unis (7,9% en février).

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a estimé qu'un yen faible était favorable à l'économie japonaise, avantageant notamment ses exportations. Les critiques font, elles, valoir que cela renchérit les importations, alors que les cours des matières premières sont déjà en forte hausse.

Si l'affaiblissement du yen pourrait se poursuivre, "la possibilité demeure qu'il se repositionne comme un actif sûr si la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'aggravait", ont écrit, dans une note, les analystes de Forex.com.

Ailleurs sur le marché des changes, le rouble reculait de 4% face au dollar, à 105 roubles, malgré le maintien à 20% du taux directeur de la Banque centrale russe vendredi.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------