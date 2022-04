Nouveau plus bas depuis 20 ans pour le yen face au dollar

Le yen est descendu lundi à un nouveau plus bas depuis 20 ans face au dollar, toujours miné par le décalage entre politiques monétaires japonaise et américaine, ainsi que par sa dépendance aux matières premières importées.

Vers 19H45 GMT, le billet vert avançait de 0,37% face à la devise nippone, à 126,94 yens pour un dollar. Plus tôt, il s'était arrêté à un souffle du seuil symbolique des 127 yens pour un dollar, à 126,98, une première depuis mai 2002.

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda, a reconnu lundi, lors de son audition au Parlement, que les mouvements brutaux de la monnaie nationale "(pouvaient) poser des problèmes aux entreprises dans l'élaboration de leurs prévisions".

"Nous devons prendre en compte ces effets négatifs", a-t-il dit, sans pour autant dévier de sa philosophie monétaire très accommodante, qui est la première responsable de l'affaiblissement du yen, que M. Kuroda considère comme globalement favorable à l'économie de son pays.

Un sondage publié mercredi dernier par l'agence Reuters a révélé que plus des trois quarts des dirigeants d'entreprises japonaises estimaient que le niveau actuel du yen était devenu un handicap pour leurs affaires et non un atout.

"Le gouverneur Kuroda semble sentir vraiment la pression sur le yen faible", a estimé Peter Boockvar, responsable de l'investissement chez Bleakley Advisory Group. Mais "parce qu'il a dit qu'il poursuivrait sa politique accommodante, le yen a enchaîné une douzième séance de baisse".

"Je ne pense pas qu'on va voir beaucoup de résistance avant d'approcher 130" yens pour un dollar, annonce Marc Chandler, chef de la stratégie marchés pour le courtier Bannockburn Global Forex.

La devise nippone a, en outre, été pénalisée lundi par la hausse des cours des matières premières, le pétrole en premier lieu. Le Japon est le deuxième importateur mondial de gaz naturel ou de minerai de fer alors qu'il n'est que le onzième pays le plus peuplé.

Ailleurs sur le marché des changes, l'euro se repliait résolument sous les 1,08 dollar, approchant du plus bas de presque deux ans touché jeudi.

La monnaie unique restait lestée par la perspective d'un arrêt des exportations russes de pétrole, ainsi que par l'incertitude liée au second tour de l'élection présidentielle en France, selon Marc Chandler.

Selon l'analyste, les cambistes s'interrogent sur les conséquences économiques qu'aurait une victoire de Marine Le Pen. "À quelle point peut-elle perturber" les équilibres, se demande Marc Chandler, "ce n'est pas clair".

