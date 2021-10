Nouveau plus bas de 14 mois de l'euro face au dollar

L'euro a touché mardi un nouveau plus bas depuis 14 mois face au dollar américain, enseveli par un marché obnubilé par l'inflation et une possible accélération du resserrement monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

La monnaie unique est descendue jusqu'à 1,1524 dollar pour un euro, pour la première fois depuis le 22 juillet 2020. Vers 19H15 GMT, elle évoluait encore tout près de ce seuil, à 1,1530 dollar.

Selon Marc Chandler, chef de la stratégie marchés pour le courtier Bannockburn Global Forex, le prochain seuil technique se situe à 1,1490 dollar, soit à mi-chemin entre le plus bas (depuis 2017) de mars 2020 et le plus haut (depuis 2018) de janvier 2021.

Face au dollar américain, seuls résistent les devises des pays qui ont durci leur discours de politique monétaire comme le Canada, la Norvège ou le Royaume-Uni, souligne l'analyste.

L'euro, le franc suisse et le yen sont eux condamnés à souffrir à court terme. Le dollar a accroché mardi 113,79 yen, du jamais vu depuis le 12 mars 2018.

Les taux des emprunts d'État américains pour des échéances rapprochées (5 ans et moins) ont bondi mardi, signe que le marché croit de plus en plus à une normalisation quelque peu accélérée de la politique monétaire de la Fed. Ce d'autant que le rendement des obligations à 10 ans s'est lui détendu, signe que le resserrement est plus attendu à moyen qu'à long terme.

Pour Marc Chandler, les opérateurs "sont très agressifs" sur le front des taux d'intérêt, peut-être trop car si l'économie américaine continue sa décélération, la Fed pourrait vouloir préserver la croissance plutôt que de sauter à la gorge de l'inflation en relevant ses taux.

L'inquiétude sur la croissance vaut pour toutes les grandes économies mondiales, ce qui bénéficie également au dollar, considéré comme une valeur refuge, a souligné Joe Manimbo, de Western Union.

En zone euro, le baromètre ZEW, publié mardi, a montré que le moral des investisseurs allemands avait connu, en octobre, sa cinquième baisse d'affilée, confirmant le scénario d'un ralentissement de la croissance de la première économie de la région.

-------------------------------------