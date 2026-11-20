Nouveau départ entre la Royaume-Uni et l'UE avec des accords sur l'alimentation et la mobilité des jeunes

Le drapeau de l'Union européenne près de la tour Elizabeth, plus connue sous le nom de Big Ben, à Londres, au Royaume-Uni

par Philip Blenkinsop et Alistair Smout

BRUXELLES, 20 novembre (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Union européenne sont convenues vendredi ‌d'assouplir les échanges dans les secteurs de l'alimentaire et de la mobilité des jeunes lors d'un sommet entre le Royaume-Uni et le bloc visant à relancer les relations et à ​ouvrir la voie à des discussions plus larges.

Dix ans après que les Britanniques se sont en majorité prononcés en faveur du Brexit, la Grande-Bretagne et l'UE ont reconnu la nécessité d'une alliance plus étroite dans un ordre mondial bouleversé par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les droits de douane américains, le contrôle exercé par la Chine ​dans le domaine des minerais stratégiques et la guerre en Iran.

"Je crois que nous pouvons dire avec confiance que c'est un bon jour pour la Grande-Bretagne et un bon jour pour l'Europe", a déclaré le Premier ministre britannique Andy ​Burnham lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet. "Les accords que nous avons ⁠conclus sont profitables pour tous", a-t-il ajouté.

Andy Burnham a déclaré mardi vouloir trouver un consensus à propos d'un rapprochement entre la Grande-Bretagne et l'UE, et a fait ‌part, par le passé, de son désir de voir la Grande-Bretagne réintégrer le bloc. Il a dit envisager une "réflexion" informelle avec l'UE dans un délai d'un an environ afin de penser à de nouvelles étapes.

"Je ne peux que dire que nous sommes ouverts à cette réflexion, alors ​comptez sur nous", a réagi la présidente de la Commission européenne ‌Ursula von der Leyen.

Le sommet devait initialement se dérouler en juillet mais a été reporté après la démission de Keir ⁠Starmer, le prédécesseur d'Andy Burnham.

Parmi les accords conclus, Londres et Bruxelles se sont entendus pour autoriser le commerce d'animaux, de plantes et de produits dérivés, tels que les saucisses ou les semences, sans les certificats et contrôles actuellement requis.

Un autre accord prévoit de relier les systèmes d'échange de quotas d'émission de la Grande-Bretagne et de l’Union européenne, ce qui exempterait ⁠les marchandises britanniques et européennes, telles ‌que l'acier, des taxes carbone aux frontières imposées par l'autre partie.

Londres et Bruxelles ont également autorisé la mobilité des jeunes, pour travailler ou étudier, ⁠pendant trois ans.

DIVERGENCES SUR LES FRAIS D'INSCRIPTION À L'UNIVERSITÉ

Des divergences persistent toutefois sur cette question. La Grande-Bretagne avait initialement proposé de n'accueillir que 50.000 jeunes, un chiffre que l'UE ‌estimait trop faible. Les deux parties se sont désormais mises d'accord sur l'accueil de 100.000 jeunes, ont indiqué des diplomates de l'UE.

Des divergences persistent également ⁠sur la question des frais d'inscription dans les universités, les pays de l’UE souhaitant que leurs étudiants puissent bénéficier des "frais ⁠d'inscription pour les résidents" dans les universités britanniques ‌plutôt que du tarif international, presque trois fois plus élevé en général.

Dans un communiqué commun, Londres et Bruxelles ont dit prévoir de trouver un accord sur la baisse de ​ces frais d'inscription d'ici six mois.

Vient ensuite la question de l’acceptation par la Grande-Bretagne des règles ‌de l’UE, un sujet sensible pour les opposants britanniques à l’adhésion au bloc.

L’une des principales exigences du Royaume-Uni est que l'UE lui accorde un statut spécial dans le cadre des règles "Made in Europe" du bloc, ​notamment pour les voitures.

L'UE a laissé entendre qu’elle était disposée à accéder à cette demande, mais uniquement à condition que la Grande-Bretagne s’aligne sur ses politiques, qui restreignent les importations de véhicules électriques chinois.

Le projet de déclaration commune pour l'issue du sommet comportait des passages contradictoires entre le Royaume-Uni et l’UE concernant l’étendue de la coordination.

Le libellé ⁠final convenu stipule que, dans les secteurs où une coopération a été convenue, le Royaume-Uni "veillera à ce que les résultats soient cohérents avec les mesures européennes pertinentes" afin de protéger ces secteurs et d’empêcher tout contournement.

Cela semble faire allusion à une proposition franco-allemande selon laquelle des fonds publics européens pourraient être consacrés aux voitures britanniques, par le biais de marchés publics ou de subventions, si le Royaume-Uni acceptait un alignement dynamique sur les mesures de protection commerciale de l’UE.

Cela pourrait signifier que le Royaume-Uni adopte les mesures prises par l’UE pour restreindre les importations de véhicules hybrides et électriques à batterie fabriqués en Chine, ce que Londres s’est jusqu’à présent montré réticent à faire.

(Avec Kate Holton; version française Camille ​Raynaud et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)