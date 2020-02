Nouveau coronavirus : l'Algérie touchée

C'est au tour de l'Algérie de compter un malade atteint du nouveau coronavirus. Jusque-là, le seul cas confirmé de maladie en Afrique avait été recensé en Égypte. Le dispositif de « surveillance et d'alerte mis en place au niveau national a permis de détecter deux cas, âgés de 55 et 61 ans, répondant à la définition de cas suspect », a indiqué le ministère de la Santé. « Un cas a été confirmé positif au coronavirus » parmi ces deux cas suspects « de nationalité italienne », a-t-il précisé.Lire aussi Coronavirus : l'Afrique plus que jamais en alertePlacé en isolementSelon la télévision, la personne infectée a été placée en isolement. Les circonstances de son infection ne sont pas établies. Le ministère de la Santé a assuré avoir « renforcé le dispositif de prévention autour du cas confirmé, et le dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les points d'entrée » en Algérie. Apparue en décembre en Chine, l'épidémie y a déjà contaminé quelque 77 000 personnes, dont 2 600 sont mortes, selon l'OMS. Chine mise à part, la maladie touche plus d'une trentaine d'Etats où elle a fait plus de 40 morts et 2 500 contaminations.Lire aussi L'Égypte confirme un cas de coronavirus, le premier en Afrique