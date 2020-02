Nouveau coranavirus : l'Afrique sur le pied de guerre

Dans la bataille pour contenir le nouveau coronavirus, ce sont les ports et les aéroports qui sont en première ligne. Et c'est là que les pays africains mettent toute leur énergie pour éviter l'irruption sur leur territoire de l'épidémie qui s'est déclarée à Wuhan, en Chine. L'Afrique est jusqu'à présent épargnée mais la question est de savoir pour combien de temps ? En tout cas, des équipes médicales sont mobilisées qui vérifient la température des voyageurs, comme à Dakar, où de petites caméras thermiques ont fait leur apparition avant le contrôle des passeports la semaine dernière. "Le premier symptôme de ces maladies contagieuses, c'est la fièvre", explique, cité par l'AFP, le responsable des contrôles sanitaires de l'aéroport Blaise Diagne de Diass, proche de Dakar, le docteur Barnabé Gning. Il a "par chance", dit-il, justement suivi en novembre une formation pour réagir rapidement aux épidémies.Lire aussi Qu'est-ce qu'un coronavirus ? L'urgence internationale justifiéeEn cas de fièvre, la procédure prévoit de mettre les voyageurs à l'isolement, le temps d'effectuer des tests. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié jeudi "d'urgence internationale" l'épidémie partie de Chine, qui s'est étendue à plusieurs régions du monde. L'essentiel des cas de contagion directe entre humains a été observé en Chine. D'autres ont été rapportés au Vietnam, en Allemagne, au Japon, aux Etats-Unis et en France. "Notre plus...