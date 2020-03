Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouveau changement pour les 24h du Mans moto Reuters • 19/03/2020 à 14:19 Nouveau changement pour les 24h du Mans moto par Victor Gatinel (iDalgo) Les changements s'accumulent dans le calendrier sportif en raison de la pandémie du coronavirus qui paralyse la planète. Alors que les 24h du Mans moto devaient se tenir les 18 et 19 avril, l'organisation de l'événement avait annoncé un report aux 5-6 septembre 2020. Finalement, au lendemain de l'officialisation de la reprogrammation des 24h du Mans auto aux 19-20 septembre, les bolides à deux roues s'adaptent à nouveau. Les motos rouleront une semaine plus tôt que prévu, soit le 29 et 30 août. Cette décision est motivée par le fait de laisser un délais d'organisation suffisant à l'Automobile Club de l'Ouest entre les deux événements phares de son année.

