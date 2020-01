Nouveau bac : «On est la génération crash-test !»

Devant la volée de marches du lycée Buffon, vaste bahut du XVe arrondissement parisien, on trouve des ados excités, des jeunes studieux, d'autres qui cherchent du feu ou leur petit frère à la sortie du collège voisin. Mais pas l'ambiance électrique mêlée de peur d'avant un examen. Pourtant, ici, les épreuves communes de contrôle continu du nouveau bac (E3C) débutent dans une semaine pour les élèves de 1re.« Pour moi, ces E3C, ce n'est pas vraiment le bac, confesse Amelle. Bizarrement, je stresse plus pour le bac blanc de français qu'on aura en février... » Ce n'est que cette semaine que son enseignant a expliqué l'épreuve de contrôle continu : elle aura deux heures pour rédiger une composition d'histoire et probablement un croquis en géographie.« C'est vrai qu'on n'est pas préparés »Jean et Thomas, qui ont prévu de « s'y mettre » ce week-end, ne semblent pas effrayés par l'échéance, bien conscients d'être « la génération crash-test » de la réforme. « Nos profs nous plaignent un peu, nous disent qu'on se fait avoir, et c'est vrai qu'on n'est pas préparés », estime Thomas.« En histoire, on a fait deux chapitres et en géo on n'a eu que deux cours, avec les grèves... On ne sait rien ! » s'exclame Mathieu, 16 ans, qui a quand même pris le temps de réviser le peu de pages noircies sur son cahier pendant les vacances de Noël. « Au moins, on sait sur quoi on va être interrogés, c'est l'avantage », soupèse-t-il, philosophe. Et pour les épreuves de langues ? « En allemand, je suis une cause perdue, alors... » soupire Amelle. « Il n'y a pas besoin de réviser, en anglais », estime de son côté Mathieu.A Alice, inscrite dans la « bonne classe » de ceux qui ont choisi trois spécialités scientifiques, une amie a assuré que l'épreuve de langue serait « très dure ». « Notre prof d'espagnol dit au contraire que ça lui paraît très simple », oppose son camarade ...