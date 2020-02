Nouveau bac : «Ma fille est sanctionnée pour avoir bloqué le lycée, mais pas ses copines !»

« Je serais prête à la sanctionner si je voyais une preuve... Mais il n'y en a aucune », insiste Sylvie Tronchet, voix posée malgré une colère certaine. Sa fille, lycéenne de 1re, vient d'écoper d'un 0/20 à sa première épreuve de contrôle continu du nouveau bac, pour avoir participé au blocus de son lycée Valin, à La Rochelle (Charente-Maritime). Un motif que mère et fille contestent mordicus.Treize autres élèves de l'établissement ont été épinglés pour la même raison, après une invraisemblable matinée de tension, le 20 janvier. D'un côté, des enseignants grévistes, refusant de surveiller l'examen, et des élèves résolus à maintenir les portes closes derrière chaînes et poubelles, contre la réforme du bac. De l'autre, l'équipe de direction, décidée à ce que l'épreuve ait lieu malgré tout... jusqu'à prêter main-forte à des jeunes pour escalader le portail afin de rejoindre leur salle ! La veille, un mail avait été envoyé à toutes les familles, précisant que les épreuves allaient se dérouler « comme prévu » et que tout absent écoperait d'un 0/20. Ambiance...Sur les 489 candidats de 1re attendus pour passer l'histoire-géographie, 130 élèves sont restés dehors, selon les chiffres du rectorat de Poitiers. La majorité a été convoquée au rattrapage jeudi 30 janvier, sauf 14 élèves, sanctionnés d'un zéro. « Comment se fait-il que ma fille en fait partie et pas les trois copines avec qui elle était ? s'interroge Sylvie Tronchet. Les élèves ont été identifiés sur la seule foi de quelques adultes qui, trombinoscope à la main, essayaient de se repérer dans la foule. Comment peuvent-ils être sûrs ? »« Il n'y a plus de possibilité de dialogue »« Il y a eu une identification visuelle très claire de ceux qui ne voulaient pas passer les épreuves, on a fait du cas par cas », répond Marie Bregeon, la directrice de cabinet de la rectrice.Tima, une élève de 16 ans, ...