Nouveau bac : les proviseurs au bord de la crise de nerfs

Le bac nouvelle version n'a pas encore commencé, mais il est déjà une épreuve pour les proviseurs, chargés d'orchestrer les touts premiers devoirs de contrôle continu comptant pour l'examen final, qui se tiendront entre le 20 janvier et le 5 février pour tous les élèves de 1re. A moins d'un mois de l'échéance, les chefs d'établissement se font des cheveux blancs : ils craignent que les applications servant à l'organisation des épreuves, ne fonctionnent pas le jour J.Déjà, début décembre, la « banque nationale des sujets » -- vite rebaptisée par certains « bazar national systématisé » -- a été mise en ligne avec une semaine de retard, en raison de bugs. « C'est terminé, aujourd'hui la plateforme est stable », assure Edouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire. Pourtant, des proviseurs et leurs adjoints continuent de dénoncer des couacs en série.« Encore aujourd'hui, le rectorat m'annonce que des adresses professionnelles d'enseignants ne fonctionnent pas, alors que je sais qu'elles marchent ! C'est le pompon ! » fulmine Gérard Heinz, proviseur dans le Rhône et secrétaire académique du Snpden, le principal syndicat des chefs d'établissements.«A chaque fois qu'on résout un problème, on en découvre un autre»L'affaire qui le mine porte le nom d'E3C, pour « épreuves communes de contrôle continu ». Ces devoirs sur table de 2 heures, réalisés en classe sous la surveillance d'un professeur, porteront pour cette première session sur l'histoire-géographie pour les lycéens de 1e de la voie générale, et sur les maths pour ceux de la voie technologique. Les élèves en passeront une nouvelle salve au printemps, puis une dernière au cours de leur année de Terminale. Au total, les résultats aux E3C compteront pour 30 % de la note au bac.Autre nouveauté, et de taille : pour la première fois les copies des E3C vont être « dématérialisées », ...