Nouveau bac : des profs veulent boycotter les premières épreuves de contrôle continu

Le nouveau bac, ce sera sans Laetitia. Cette professeure d'anglais va boycotter les E3C, ces épreuves communes de contrôle continu que tous les élèves de 1re s'apprêtent à passer à partir de lundi 20 janvier. Le 5 février, jour prévu de ces devoirs sur table dans son lycée du XIXe arrondissement de Paris, cette enseignante se déclarera en grève. Même son de cloche à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), où l'équipe de René-Cassin a informé que personne ne surveillerait les épreuves, tout comme au lycée Bertran-de-Born de Périgueux (Dordogne)...Depuis le retour des vacances de Noël, motions et pétitions pleuvent dans les salles des profs contre la réforme du bac, cet autre front de la contestation enseignante, qui décidément ne passe pas. Vendredi, douze syndicats, soit la quasi-totalité des organisations, ont officiellement demandé au ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer de « renoncer » à cette première session, qui doit porter sur l'histoire-géographie, les langues vivantes, ainsi que les mathématiques pour les élèves de la voie technologique.En juin déjà, une minorité de correcteurs avaient ouvert une crise sans précédent en refusant de rendre les copies du bac. Ils n'avaient pas obtenu du ministère la moindre concession. Chez les opposants à la réforme, les motifs d'inquiétude portent sur l'organisation technique de l'examen, d'autres sur le fond des épreuves, jugées d'un niveau trop élevé ou ne correspondant guère aux exercices vus en classe.Une partie des professeurs, enfin, rejette en bloc le principe du nouveau bac, morcelé entre des épreuves nationales finales (comptant pour 60 % de la note), un contrôle continu basé sur les bulletins (10 %) et des épreuves intermédiaires, les E3C, organisées localement et valant 30 %. Un principe sur lequel le ministère de l'Education nationale n'envisage aucunement de revenir.« Il n'est pas question de reculer »« Il y ...