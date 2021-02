"Nous voilà!": Macron salue l'atterrissage sur Mars

Emmanuel Macron salue l'atterrissage de Perseverance sur Mars, au siège du Cnes à Paris, le 18 février 2021 ( POOL / Christophe PETIT TESSON )

Le président français Emmanuel Macron s'est félicité jeudi soir de l'atterrissage réussi du rover de la Nasa sur Mars, qui embarque à son bord un instrument franco-américain, saluant un "magnifique travail d'équipe".

"Nous y sommes ! Nous voilà !", a tweeté le chef de l'Etat, après avoir assisté en direct à la périlleuse opération d'atterrissage, retransmise par le Cnes, l'agence spatiale française.

"C'est un magnifique travail d'équipe. C'est très émouvant de le vivre avec vous, ça nous rend admiratif", a lancé le chef de l'Etat aux équipes du Cnes réunies à son siège parisien, soulagées de voir leurs travaux scientifiques aboutis.

Le robot Perserverance emporte avec lui SuperCam, un instrument franco-américain développé notamment par le CNRS et le CNES, au coeur de la mission.

"Ce soir, les Françaises et les Français peuvent être fiers de cette coopération scientifique", a ajouté Emmanuel Macron en sortant du Cnes, où il a échangé avec les scientifiques qui lui ont montré la carte de Mars et le lieu précis de l'atterrissage du rover, le cratère Jezero.

Juste avant, le chef de l'Etat, accompagné de son épouse Brigitte Macron, a échangé à distance avec Thomas Pesquet, qui s'entraîne actuellement en Californie, chez Space X, pour sa deuxième mission vers la station spatiale internationale (ISS) prévue le 20 avril.

L'astronaute français a réitéré son appel aux candidatures féminines dans le cadre de la nouvelle campagne de recrutement de l'Agence spatiale européenne (ESA), qu'il représente, espérant "la parité" pour la future promotion.

Un "appel aux candidatures féminines" qu'Emmanuel Macron a jugé "très important", avant de lui demander s'il était vacciné contre le Covid-19 - ce à quoi Thomas Pesquet a répondu "oui".

Les premières images de l'atterrissage du robot sont parvenues sur Terre après une dizaine de minutes de décalage avec Mars, le temps qu'il a fallu à la lumière de parcourir plus de 220 millions de kilomètres.

Le rover américain Perseverance, fruit d'une coopération internationale, est le véhicule le plus gros et le plus complexe jamais envoyé sur Mars. Il a posé vers 22 heures (heure de Paris) ses roues sur le sol de la planète rouge, au terme de "sept minutes de terreur".

Lors de cette folle opération de décélération, le robot est passé en quelques instants d'une vitesse de 20.000 km/h à zéro.

Le lieu d'arrivée choisi, le cratère de Jezero, un ancien lac, est le site d'atterrissage le plus dangereux jamais tenté.

Cette arrivée marque le début de la quête de traces d'une vie passée, pour tenter de répondre à la question: "avons-nous toujours été seuls dans l'Univers?".

SuperCam va étudier les roches martiennes en son et lumière, avec son rayon laser, et pour la première fois un micro, à la recherche de cette vie ancestrale.

