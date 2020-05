"Nous sommes une nation forte" : la réponse d'Emmanuel Macron à "l'écroulement" d'Edouard Philippe

En visite dans une école des Yvelines, le chef de l'Etat a assuré qu'il "mesurait le choc massif économique" dû à la crise du coronavirus en France, mais a rappelé que le pays avait "su répondre" à cette crise, notamment avec la mise en place du dispositif du chômage partiel.

Emmanuel Macron le 5 mai à l'école élémentaire Pierre Ronsard de Poissy, dans les Yvelines, le 5 mai 2020. ( POOL / IAN LANGSDON )

A moins d'une semaine d'une reprise progressive de l'activité en France, confinée depuis sept semaines pour faire face à l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a visité mardi 5 mai une école de Poissy (Yvelines) et discuté avec des maires pour tenter de rassurer sur une rentrée scolaire très contestée après le 11 mai. L'occasion pour le chef de l'Etat de donner une interview afin de faire dans le souci de répondre aux critiques croissantes sur les modalités de la rentrée.

"Jamais notre pays n'a eu à décider librement comme ça de se fermer, de restreindre la circulation, on l'a fait en citoyen libre et là on doit rouvrir avec, je le sais, des incertitudes, un virus qu'on connaît mieux, (...) mais qui est toujours là" , a rappelé le président de la République, assurant "comprendre" "les angoisses des maires". "Ils veulent bien faire donc il faut leur laisser le temps de bien faire, et la souplesse", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a également assuré entendre "parfairement les réticences" des enseignants. "Mais on ne peut pas dire 'pendant des mois et des mois le pays ne vit plus'" , a-t-il souligné. "Maintenant s'ouvre une nouvelle phase ou on doit essayer de continuer à maîtriser l'épidémie en ayant la vie d'une nation libre", a-t-il insisté.

Interrogé sur le risque d'"écroulement économique", formule employée la semaine dernière par le Premier ministre Edouard Philippe pour justifier le déconfinement, le locataire de l'Elysée a répondu ne "pas avoir ces mots". "Je mesure le choc massif économique", a-t-il poursuivi.

"Nous sommes une nation forte. Depuis trois ans, le gouvernement a su mener avec courage les réformes sur lesquelles je m'étais engagé et qui ont renforcé la crédibilité (du pays). Ce qu'on est en train de vivre, on a su y répondre. Nous sommes le pays qui a sans doute le dispositif de chômage partiel le plus généreux au monde", a souligné Emmanuel Macron.

"Nous ne sommes qu'au début de cette crise économique et sociale", a-t-il néanmoins rappelé. "Il n'y aura pas un retour à la vie économique normale . On rouvrira les commerces mais il y aura des contraintes particulières à respecter", a-t-il martelé.