"Nous relancerons l'économie française par la croissance", assure Bruno Le Maire

C'est également par la croissance que "nous arriverons à rembourser notre dette", dette "qui devra être remboursée", a affirmé le ministre de l'Economie.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 7 mai 2020. ( POOL / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

"Le moment qui va venir, c'est celui de la relance de la croissance française, de la relance de notre économie", a affirmé lundi 18 mai le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur France Info . C'est cette relance qui permettra "plus tard, je dis bien 'plus tard'" au pays "de rembourser" la dette publique, a poursuivi le ministre. Car "il faudra payer la dette", a-t-il déclaré. "Ce remboursement de la dette, si on ne veut pas qu'il se fasse par les impôts - et je ne veux pas qu'il se fasse par les impôts - doit se faire par la croissance et par le retour de l'activité", a-t-il ajouté, précisant qu'il "ne souhaite pas d'augmentation d'impôts".

Depuis le début du déconfinement , l'économie française "démarre doucement comme une belle endormie", a également affirmé le ministre, qui a expliqué s'attendre à une "décrue" du chômage partiel "dans les prochaines semaines". "Il y a des secteurs où les choses accélèrent bien. Je pense au bâtiment, je pense aux travaux publics" ou encore à l'industrie, a poursuivi Bruno Le Maire. Selon ses chiffres, le nombre de chantiers à l'arrêt en France est passé de 45% au début du mois à 28% aujourd'hui. Dans le secteur des travaux publics, la chute est plus forte avec 17% qui sont encore immobilisés contre 80% début mai. " Il y a un redémarrage de l'économie française et je souhaite qu'il s'accélère pour que nous puissions recréer de la richesse, recréer de la prospérité pour les Français et surtout recréer du travail", a ajouté le locataire de Bercy.

Une décrue du chômage partiel attendue

Si cette tendance se poursuit, il s'attend à "une décrue du chômage partiel dans les semaines qui viennent" , d'autant que ce dispositif destiné à amortir le choc de la crise sera revu d'ici le 1er juin. Le chômage partiel "c'est une situation d'urgence", "mais maintenir 100% de prise en charge du chômage partiel pour les entreprises par l'Etat, ce n'est pas une situation souhaitable sur le long terme", a-t-il assuré. Le ministre a précisé qu'il était en contact avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pour revoir le dispositif, avec un "reste à charge qui sera plus important pour les entreprises sur le chômage partiel". "D'ici le début du mois de juin, nous prendrons des dispositions pour encourager des entreprises à reprendre l'activité et éviter de se reposer uniquement sur le chômage partiel". Le ministre de l'Economie a d'ailleurs annoncé qu'il présenterait "sous 15 jours" un plan de soutien au secteur automobile , qui favorisera "l'achat de véhicules propres", et un autre pour l'aéronautique avant le 1er juillet.

"Avant la crise, nous étions une des économies qui réussissait le mieux de la zone euro. Je pense qu'à la sortie de la crise, il faut que nous redevenions une des économies qui réussit le mieux de la zone euro, peut-être encore plus et en clarifiant la direction économique que nous voulons", a également affirmé Bruno Le Maire. " La direction économique que je propose, c'est celle d'une économie compétitive et décarbonnée ", a-t-il déclaré, estimant que "nous avons tous les atouts pour réussir dans ce domaine".

Interrogé sur la décision de l'agence de notation Fitch d'abaisser vendredi la perspective de la France de stable à "négative", mais en maintenant sans changement la note AA, Bruno Le Maire a assuré ne pas être surpris. "Nous nous attendions à ce qu'il y ait une évolution des perspectives. Je rappelle que ce n'est pas une dégradation", a-t-il expliqué.