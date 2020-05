"Nous planchons sur un élargissement significatif des 100 kilomètres", assure Jean-Baptiste Lemoyne

Invité lundi matin de LCI, le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme a indiqué qu'un assouplissement de la limitation des déplacements à 100 km autour de son domicile était envisageable dès la semaine prochaine en vue "des résultats qui sont enregistrés dans la lutte contre l'épidémie".

Le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, le 24 avril 2020 à Paris. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Après quinze jours de déconfinement et une épidémie de coronavirus qui semble refluer, le gouvernement prépare les prochaines étapes du déconfinement avec des annonces attendues cette semaine notamment sur les grandes vacances, alors qu'à l'heure actuelle les déplacements restent limités à une distance de 100 km autour du domicile.

Jean-Baptiste Lemoyne a néanmoins laissé entendre lundi 25 mai que cette limite pourrait être élargie dès la semaine prochaine. Le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme a indiqué sur LCI que la deuxième phase du déconfinement devrait servir à donner "plus d'amplitude à la mobilité" des Français. "Nous planchons sur un élargissement significatif des 100 kilomètres", a-t-il expliqué. Une option envisageable en vue "des résultats qui sont enregistrés dans la lutte contre l'épidémie" . "Chacun de nos efforts individuels et collectifs permet de desserrer l'étau et d'avoir un peu plus de liberté dans les mouvements", a-t-il souligné.

"Le 14 mai, le premier ministre a indiqué, lors du comité interministériel pour le tourisme, que les Français pourraient partir en vacances en métropole et outre-mer", a par ailleurs rappelé Jean-Baptiste Lemoyne. Le ministre a confirmé qu'il y aura donc "cette capacité" cet été "à pouvoir redécouvrir la France, son patrimoine, ses terroirs et ses richesses".

Il ne s'est en revanche pas prononcé sur la possibilité de se déplacer en dehors du territoire. "On n'invite absolument pas les Français à réserver leurs vacances à l'étranger. Cette année l'idée est plutôt de passer ses vacances en France", a de son côté expliqué dimanche la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, alors que l'Italie et l'Espagne ont annoncé la réouverture prochaine de leurs frontières.