"Nous n'avons jamais été en rupture" de masques, affirme Emmanuel Macron

Sa déclaration a ulcéré l'opposition, de droite comme de gauche.

Le président Emmanuel Macron lors d'une visite dans un centre médical de Pantin en région parisienne, le 7 avril 2020. ( POOL / GONZALO FUENTES )

La France n'a "jamais été en rupture" de masques, a affirmé Emmanuel Macron, dans un reportage diffusé lundi 18 mai par BFTMV . "Beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet (...) Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture, que le gouvernement a prise, et qui, je pense, a été la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée, et nous n'avons jamais été en rupture", a souligné le Président. "Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger, et pour prévenir", a-t-il néanmoins reconnu.

Alors que l'exécutif a été largement critiqué sur sa gestion de l'approvisionnement en protections sanitaires dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus , les déclarations du chef de l'Etat ont vivement fait réagir l'opposition, de droite comme de gauche. "Comment le Président peut-il oser dire cela alors que son gouvernement a MENTI sur l'utilité même des masques justement pour cacher la pénurie ? Ces propos sont une provocation insupportable compte tenu de la situation !", a réagi sur Facebook la présidente du Rassemblement national, Marine le Pen. "Je rêve, ou Macron lâche une véritable bombe : ils ont VOLONTAIREMENT créé cette pénurie, et volontairement refusé de donner des masques à ceux qui en auraient eu besoin ?", a renchéri sur Twitter le député européen RN Jordan Bardella.

"Il a osé !"

"Il a osé !", a commenté de son côté Eric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-maritimes. "En même temps ? Le Président affirme qu'il n'y a jamais eu de rupture de masques tout en disant que le gouvernement avait adopté "une doctrine restrictive" de leur utilisation. En clair, je dis que vous n'en avez pas besoin, donc je ne vous en donne pas, donc il ne m'en manque pas... CQFD", analyse de sénateur des Hauts-de-Seine Roger Karoutchi.

Du côté du parti communiste, on évoque sobrement "le déni" du président. "Comment caractériser politiquement (cette déclaration), sans faire de la psychiatrisation de comptoir ? Et même à ce niveau, les mots manquent. Tant de mépris, déni, arrogance... C'est au-delà des mots, de l'entendement. C'est un autre monde, une autre galaxie. Terrifiant", s'est insurgée de son côté Danièle Obono, députée La France insoumise. Quant au député européen de Place publique Raphaël Glucksmann, il estime qu'"en tout cas, nous ne serons apparemment jamais en rupture d'éléments de langage nous prenant pour des abrutis..."