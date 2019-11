Nous n'avons jamais consommé autant de viande

Les 330 millions de tonnes de viande produites dans le monde ont un impact majeur sur l'élévation des températures, ainsi que sur la détérioration globale de notre environnement.

L'élevage intensif serait-il l'angle mort de la lutte contre la crise climatique ? Pour maintenir le réchauffement planétaire à 2 °C ou moins - l'objectif de l'accord de Paris de 2015 -, il faut abandonner tout ou partie de notre consommation d'énergies fossiles - charbon, pétrole, gaz - afin de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Mais, comme aime à le dire l'écrivain américain Jonathan Safran Foer, « notre planète est une ferme ». Et les 330 millions de tonnes de viande produites par an dans le monde ont, elles aussi, un impact majeur sur l'élévation des températures. Ainsi que sur la détérioration globale de notre environnement.

Additionnons l'énergie nécessaire à la production et à la transformation des aliments pour les bêtes, la fermentation entérique de celles-ci (flatulences et rots), le stockage et le traitement du fumier et, enfin, le transport de la viande produite. Selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié en 2013, l'élevage de bétail dans le monde totalisait ainsi, en 2005, 14,5 % des émissions de GES d'origine anthropique, soit un taux comparable aux émissions du secteur des transports. Fait notable : la viande bovine est à l'origine de 41 % de ces émissions (74 % si l'on tient compte de la production de lait), alors qu'elle ne représente que 22 % de la consommation totale de viande.

« L'élevage industriel ne nourrit pas le monde, il l'affame »

