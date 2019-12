«Nous n'abandonnerons jamais, jamais, jamais» : Bruno Le Maire ne veut pas lâcher la taxe GAFA

Bruno Le Maire, le ministre français des Finances a laissé entendre ce lundi que les Etats-Unis ne voulaient plus d'un accord international sur la taxation des géants du numérique. Dans le même temps, il a assuré que la France ne renoncerait « jamais » à sa propre taxe.« Nous voyons que les Etats-Unis sont en train de faire machine arrière » dans la négociation en cours d'un accord international au sein de l'OCDE pour taxer les géants du numérique, a expliqué le ministre sur France Inter. .@BrunoLeMaire sur la taxation des #GAFA: "Mon message va être clair. Nous n'abandonnerons jamais cette volonté de taxer de manière juste les géants du numérique, pour avoir une fiscalité du XXIe siècle quoi soit juste" #le79Inter pic.twitter.com/xPquGf9oT6-- France Inter (@franceinter) December 2, 2019 Selon lui, les Etats-Unis avaient réclamé en début d'année une solution internationale à l'OCDE. Or, « Washington n'est pas sûr d'en vouloir », a-t-il ajouté.Un revirement qui intervient alors que le bureau du Représentant américain au Commerce (USTR) doit présenter ce lundi les conclusions de son enquête sur l'impact sur les entreprises américaines de la taxe française.« Nous n'abandonnerons jamais, jamais, jamais »Dès cet été, Paris s'était engagé à abandonner sa taxe dès qu'une solution internationale aura été trouvée sous l'égide de l'OCDE.Selon Bruno Le Maire, l'administration de Donald Trump pourrait désormais « se contenter d'imposer des sanctions sur la France qui a décidé une taxation internationale. »Reste que la France reste droite dans ses bottes. « Mon message va être clair : nous n'abandonnerons jamais, jamais, jamais, cette volonté juste de taxer les géants du numérique », a ajouté le ministre.Cette taxe GAFA décidée par la France qui doit rapporter 400 millions d'euros aux caisses de l'Etat commence à faire son chemin. L'Italie et la Grande-Bretagne, ...