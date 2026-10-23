« Nous en discuterons à Milan » : Amorim risque de passer une soufflante à Maignan

« Nous en discuterons à Milan » : Amorim risque de passer une soufflante à Maignan

Une soirée à oublier. Après la débâcle de l’AC Milan sur la pelouse du Vitality Stadium face à Bournemouth en Europa League (3-0), Rúben Amorim n’avait qu’une hâte : rentrer en Lombardie, histoire de se sortir au plus vite de la tête ce qu’il a vu en Angleterre et notamment le carton rouge de Mike Maignan, exclu à la demi-heure de jeu pour une bousculade sur Tyler Adams.

« On ne peut pas se permettre de prendre un carton rouge suite à un corner , se désole l’entraîneur portugais des Rossoneri. Ces erreurs ne peuvent pas être commises, surtout par les joueurs plus expérimentés. Je n’ai pas encore parlé avec Maignan mais nous en discuterons à Milan plus tranquillement. Maintenant, nous devons penser au prochain match, c’était une mauvaise rencontre en tous points de vue». …

MB pour SOFOOT.com